البث الحي
سياسة|تركيا

داود أوغلو: المشاريع التي تستثني تركيا من شرق المتوسط محكوم عليها بالفشل (فيديو)

رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو
28/6/2020

وقال رئيس الوزراء التركي السابق، في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر، إن "المشاريع التي تستثني تركيا من شرق المتوسط لا هي شرعية ولا قابلة للتطبيق".

وأضاف أن "أي معادلة سواء كانت في مجال الطاقة أو الأمن تستثني تركيا هي محكومة بالفشل. وفي هذا الإطار على تركيا أن تستمر في سياستها بحزم بما يحفظ مصالحها".

وقال داود أوغلو، وهو رئيس الوزراء السادس والعشرين للجمهورية التركية، في تصريح صحفي عقده عقب اجتماع مع أعضاء حزبه في العاصمة أنقرة، إن مذكرتي التفاهم المبرمتين مع ليبيا، خطوة مهمة على الطريق الصحيح، وإن تركيا لا تستطيع البقاء في معزل عن التطورات المتعلقة بالبحر المتوسط.

وشدد على أن شرق المتوسط من المناطق الحيوية بالنسبة إلى تركيا، وأن أنقرة لا تستطيع البقاء في معزل عن التطورات الحاصلة فيها.

وأشار داود أوغلو، إلى أن تركيا لها مصالح حيوية في شرق المتوسط، لا ينبغي إهمالها من الناحية الاستراتيجية.

ولفت إلى أن شرق المتوسط منطقة مهمة بالنسبة إلى تركيا ومصالحها، لا سيما على صعيدي الأمن العسكري وأمن الطاقة، وبالتالي فإن التفاهمات الموقعة مع ليبيا خطوة قيّمة في الاتجاه الصحيح.

كما شدد داود أوغلو، على أهمية إبرام هذه التفاهمات مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وعلى ضرورة حماية تركيا لمصالحها دون الانجرار إلى خضم الحرب الأهلية الليبية.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وحول مشروع قناة إسطنبول المائية المقرر إنشاؤها للربط بين البحرين الأسود ومرمرة، قال داود أوغلو، إن على المشروع أن يراعي تعزيز اتفاقية مونترو للمضائق (وقعت بين الحلفاء وتركيا في 20 يوليو/ تموز 1936)، والمكاسب التي تحققت من خلال هذه الاتفاقية، وأبرزها سيادة تركيا على مضائقها، وعدم المساس بتلك المكتسبات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)