حساب السويد بالعربية يُكذب الإعلامي المصري عمرو أديب.. ما القصة؟

وتابع الحساب السويدي الرسمي أن هيئة الصحة السويدية هي المنوطة بإعلان أعداد المصابين، وتظهر في النشرة اليومية بتلفزيون وراديو السويد، وفي الصحف أيضًا.

ونشر الحساب صورة من إحصاءات هيئة الصحة السويدية Folkhälsomyndghet وشارك رابط صفحة راديو السويد المعلنة عليه الإحصاءات الرسمية لأرقام المصابين والوفيات والمتعافين من الفيروس التاجي.

مرحبًا بك وبمتابعيك، ونأمل السلامة للجميع ولكن اعلانك أن #السويد لا تقوم بنشر الأعداد اليومية الخاصة بالإصابات بفيروس #كورونا غير صحيح جملة وموضوعًا بل الاعلان تقوم به هيئة الصحة السويدية ويُنشر في النشرة اليومية بتلفزيون وراديو السويد وفي الصحف ومُعلنةhttps://t.co/0ItA2HbQBz — السويد (@Sweden_AR) June 28, 2020

يأتي ذلك في أعقاب زعم أديب -عبر برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"- أن كثيرًا من الدول لا تعلن الأرقام الخاصة بإصابات فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، ومن بين تلك الدول، السويد.

عمرو أديب: كل شوية كانوا يقولولنا السويد.. السويد بطلت تعلن إصابات كورونا من كترها#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/7qa60Ep2gT — الحكاية (@Elhekayashow) June 13, 2020

يذكر أن هذا التكذيب لا يُعد الأول من قِبل حسابات رسمية لدول أجنبية إثر مقارنات يعقدها إعلاميون مصريون عبر برامجهم خلال أزمة تفشي فيروس كورونا؛ لمحاولة وقف النقد الموجه للمنظومة الصحية في مصر.

ففي 27 من أغسطس/آب 2019، رد حساب اليابان بالعربي على زعم الإعلامي المصري أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" في فضائية "صدى البلد" المصرية، بعدما قدم تقريرًا من اليابان تزامنًا مع انطلاق مؤتمر "تيكاد 7″، وقال فيه إن سعر لتر البنزين في اليابان يصل إلى 15 دولارا، معلقًا "أغلى سعر للتر البنزين في العالم".

وأضاف موسى "سعر ثمرة التفاح يصل إلى دولارين، حجم صادرات اليابان يصل إلى أكثر من 670 مليار دولار، صادرات مدينة يوكوهاما اليابانية لمنطقة الشرق الأوسط تقدر بـ 35 مليار دولار".

وفنّد حساب اليابان بالعربي ادعاءات موسى، ما وضعه في حرج كبير، وفتح عليه نيران مواقع التواصل الاجتماعي طويلًا.

#خرافات_عن_اليابان متوسط سعر لتر البنزين العادي في #اليابان 138 ين أي ما يعادل 1.30 دولار أمريكي أي حوالي 21.55 جنيه مصري فهو ليس 18 دولار أو 15 دولار! pic.twitter.com/Q3ssF8cxJ1 — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) August 27, 2019

وفي السياق، فنّد حساب السويد بالعربي مزاعم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في 6 من أبريل/نيسان الماضي، إذ نشر ساويرس تغريدة قال فيها إن "السويد رفضت حظر التجوال، وقررت أن يستمر الناس في متابعة حياتهم العادية بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد في ربوع العالم".

من سيكسب السويد ام العالم السويد ..بلد العلم و جائزة نوبل .. رفضت عمل أي حظر تجوال أو تعطيل عمل أو أي شيء من هذه القرارات التي تجري كل دول العالم إليها لمحاربة انتشار فيروس كورونا ! قررت أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون اي تغيير https://t.co/Fg9qjTtaPq — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 4, 2020

ورد الحساب السويدي الرسمي قائلًا "إنه من المبكر جدًا الحكم على إجراءات السويد حيال أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن أن استمرار الناس في متابعة حياتهم العادية بالرغم من تفشي الفيروس التاجي غير صحيحة".

أهلاً بكم 🙂 صحيح أنه من المُبكر الحكم على إجراءات السويد والدول الأخرى وصحيح أنه لا يوجد حظر تجول في #السويد ولكن عبارة (أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون اي تغيير) غير صحيحة ونسرد هنا بعض "التغييرات" (1) — السويد (@Sweden_AR) April 6, 2020

وعلى الصعيد المحلي، أصاب فيروس كورونا المستجد في مصر 63 ألفًا و923 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة ألفان و708 حالات، بينما تعافى 17 ألفًا و140 مصابًا، حتى الآن.

وفي السويد، أصاب الفيروس التاجي 65 ألفًا و137 شخصًا، وأودى بحياة 5 آلاف و280 مصابًا، حتى اليوم.

وعالميًّا، تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد حاجز العشرة ملايين إصابةٍ، إذ أصيب 10 ملايين و154 ألفًا و544 شخصًا، وتوفي ما يزيد عن نصف مليون متأثرين بإصابتهم، وبلغ عددهم 503 آلاف شخص، وتعافت 5 ملايين و501 ألف و573 حالة، حتى اللحظة.

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