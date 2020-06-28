تناغم إماراتي إسرائيلي: أغنية يهودية تمجد حكام أبو ظبي (فيديو)

وأظهر التقرير أغنية بالعبرية، تمجد حكام وأمراء الإمارات، جاء في كلماتها: "يا مانح الخلاص للحكومة والأمراء، بارك وانصر واحفظ رئيس دولة الإمارات".

وأضافت أيضًا: "يا من شق البحر، نسألك أن تبارك وتحمي وتحرس وتعين وتمجد وتعظم، خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجميع حكام الإمارات وأولياء عهودهم".

https://twitter.com/JewishUae/status/1267504374051483651?ref_src=twsrc%5Etfw

وتضمنت الأغنية، دعوات بالقول: "نسألك يا ملك الملوك، أن تحفظهم من كل خطر، وأن ترزقهم الرأفة ليتعاطفوا معنا، ومع كافة سكان هذه البلاد".

وتُظهر الأغنية العبرية مشاهد دينية وصلوات داخل دولة الإمارات، كما تتضمن عرضًا لصور الحكام والأمراء فيها.

وكشف التقرير الذي بثته "كان" الإسرائيلية، أن الأغنية أدّاها المغني الإسرائيلي "حاييم يسرائيل"، وأنتجتها "نساء الجالية اليهودية في دبي".

وأجرت القناة مقابلات مع أحد قادة "الجالية اليهودية" ومغنين إسرائيليين أثنوا على حُكام الإمارات، فيما علّقت القناة قائلة إن "هذه الصلوات الخاصة المكرّسة لحكام الإمارات لم تولد من الفراغ".

وقال أحد ممثلي الجالية اليهودية في دبي، "سولي وولف" خلال مقابلة بالتقرير: "نحن نصلي كل يوم سبت من أجل حُكام الإمارات لأنهم يساعدوننا ويدعموننا".

وكشف المغني الإسرائيلي الشهير "عومر آدام" عن نيّته إحياء حفل غنائي "عندما تسنح الفرصة في دبي"، وفقًا للقناة نفسها.

وتقود دول عربية حملة للتطبيع مع إسرائيل، في مقدمتها الإمارات والسعودية والسودان ومصر، وتتوافق هذه الحملة مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والمعروفة باسم "صفقة القرن".