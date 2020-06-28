بركان الغضب الليبية: تحرير سرت والجفرة من مرتزقة فاغنر بات ملحا

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث نقلتها "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

إن مدينة سرت أصبحت اليوم بؤرة تجمع للمرتزقة الأجانب التابعين لفاغنر من روسيا وسوريا.. والعصابات الإجرامية المحلية المتهمة بارتكاب جرائم حرب.. بعد طردها من العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة.. لتتحول مدينة سرت إلى أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم المجتمعي في ليبيا.. — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 27, 2020

وقال قنونو: "سرت (شمال وسط) أصبحت أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم ببلادنا بعدما باتت بؤرة للمرتزقة الروس والعصابات الإجرامية، بعد طردها من العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة (الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب شرق طرابلس)".

مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء اليوناني، ثانوس دوكوس: كان من الخطأ دعم حفتر منذ البداية الأيام المقبلة قد تشهد رحيل حفتر عن المشهد السياسي في ليبيا، وبعض الدول ترى أن قوته العسكرية قد تراجعت، ولم يعد بيديه أي حيلة في حرب #ليبيا أثينا اتبعت الطريق الخاطئ في قضية ليبيا pic.twitter.com/x3snx7ygs4 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 27, 2020

وأوضح أن "مرتزقة فاغنر جعلوا من قاعدة ومطار الجفرة مركزا لقيادتهم وتمددهم للسيطرة على حقول النفط بجنوب البلاد".

وشدد على أن "تحرير سرت والجفرة من المرتزقة الروس والعصابات الإجرامية بات أمرا ملحّا أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف: "إننا على ذلك عازمون بإذن الله إن كان سلما فبها وإن كان بقوة السلاح فنحن لها".

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق: "نحمِّل دولًا عربية وأجنبية (لم يسمها) المسؤولية لدعمها المرتزقة، فضلًا عن محاولتها اليوم حمايتهم بجعل أماكن تواجدهم في ليبيا خطوطا حمراء".

وأضاف: "من غير المقبول الحديث عن وقف إطلاق النار، في الوقت الذي يحتل فيه المرتزقة الأجانب سرت والجفرة ويسيطرون على حقول النفط الليبي مصدر قوت الليبيين".

إنه من غير المقبول الحديث عن وقف إطلاق النار .. في الوقت الذي يحتل فيه المرتزقة الأجانب سرت والجفرة .. ويسيطرون على حقول النفط الليبي مصدر قوت الليبيين .. بالتواطؤ من المتمردين والانقلابيين بالداخل.. واطراف خارجية باتت معلومة للجميع — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 27, 2020

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الجمعة، عن قلقها إزاء وجود مرتزقة من شركة فاغنر الروسية ومن جنسيات أخرى، في حقل الشرارة جنوبي البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان إن قافلة من عشرات السيارات العسكرية دخلت حقل الشرارة، الخميس، لمنع استئناف الصادرات بعد حصار دام أشهرا.

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 20 من يونيو/ حزيران الجاري، خلال كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، إن "أي تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية".

وخاطب السيسي قوات الجيش قائلا إن: "تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".

وأضاف السيسي في كلمته: "ستكون أهدافنا (حال التدخل في ليبيا) حماية الحدود الغربية (لمصر)، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومى المصري، وحقن دماء الشعب الليبي، ووقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق المفاوضات الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".

ورفضت حكومة الوفاق الوطني وقادة عسكريون وسياسيون في البلاد تصريحات السيسي بشدة.

ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 من أبريل/نيسان 2019.

ومؤخرا، تراجعت مليشيا حفتر وخسرت كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام قوات حكومة الوفاق.