الهند تنشر أنظمة صاروخية على حدود الصين بعد تجدد التوتر.. ماذا سيحدث؟

وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد نشاط الطائرات المقاتلة والطائرات المروحية الصينية على طول خط السيطرة الفعلي (LAC)، الحدود الفعلية بين الهند والصين في منطقة "جامو وكشمير" المتنازع عليها.

و"أكاش" هو نظام دفاع جوي صاروخي أرض-جو متنقل متوسط المدى، طُوِّر محليا من قبل منظمة البحث والتطوير الدفاعية في الهند.

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن أي" عن مصادر حكومية (لم تسمّها) قولها "كجزء من أشغال البناء الجارية في المنطقة، نُشرت أنظمة دفاع جوي تابعة للجيش وسلاح الجو الهندي في المنطقة؛ لمنع أي حادث مؤسف من قبل الطائرات المقاتلة الطائرات المروحية الصينية أو جيش التحرير الشعبي".

وقال المدير العام الهندي السابق للعمليات العسكرية، الجنرال فينود بهاتيا: "رد فعل فريقنا سيكون فقط تجاه الاستفزازات، وفي حالة الظروف الاستثنائية".

وشهدت منطقة لداخ الحدودية بين الصين والهند، مؤخرًا، تصعيدًا كبيرًا بعد أسابيع من التوتر على الحدود بين البلدين.

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وقالت وزارة الخارجية الهندية، الأربعاء، إن الصين جددت رغبتها في إنهاء التصعيد وفك الاشتباك على طول الحدود بين البلدين.

وأضافت، في بيان، أن تصريحات بيجين، جاءت عقب اجتماعات رفيعة المستوى عقدت بين البلدين، عبر الفيديو.

واتفق الطرفان، على ضرورة تنفيذ هذا "التفاهم" بأسرع وقت ممكن، وفقا للاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية.

وتأتي الاجتماعات بين الهند والصين، عقب اشتباكات حدودية جرت في وقت سابق من حزيران/ يونيو الجاري، وأوقعت 20 قتيلا على الأقل في صفوف الجنود الهنديين.

ويعود التوتر بين الدولتين لأكثر من 7 عقود، إذ تدعي الصين أن الهند تحتل 90 ألف كيلومتر مربع، من الأراضي الواقعة شمال شرقي الهند، بما فيها ولاية "أروناشال براديش" الهندية ذات الأغلبية البوذية.

فيما تدعي الهند، أن بيجين تحتل 38 ألف كيلومتر مربع من أراضيها، فضلًا عن هضبة "أكساي تشين" بجبال الهيمالايا بما في ذلك جزء من منطقة لاداخ.

وبدأت مناوشات في وادي غالوان بمنطقة لداخ، في 5 مايو/ أيار الماضي، وبلغت ذروتها في 15 يونيو الجاري بمقتل 20 من عناصر الجيش الهندي.

وتوصلت الهند والصين خلال مباحثات عسكرية، الثلاثاء، إلى اتفاق لسحب جنودهما بشكل متبادل من المنطقة المتنازع عليها.

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