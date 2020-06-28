الجيش التركي يحتفل بذكرى تأسيس قواته البرية (فيديو)

وفي تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، تقدمت الوزارة بالتهاني للمواطنين الأتراك في الذكرى 2229 لتأسيس قيادة القوات البرية التركية.

وشدّدت الوزارة على أن القوات البرية "تعد جزءا لا يتجزأ من تاريخ تركيا المجيد، ومهندس انتصاراتها المباركة، وتقوم بهمامها دائمًا تحت إمرة الشعب التركي الأصيل".

Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! 🇹🇷#MSB #TSK #KKK pic.twitter.com/F5m9RSd7LQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2020

ووسط تفاعل كبير من المواطنين الأتراك، حظيت التغريدة بتفاعل واسع حيث عبّروا عن اعتزازهم بجيشهم ونشروا رسائل دعم وإشادة في التعليقات على الفيديو الذي سلط الضوء على التحولات التي شهدتها القوات البرية التركية منذ أوائل تاريخ الأتراك.

فيديو لوزارة الدفاع التركية تستعرض فيه القدرات الحربية لقواتها البرية في الذكرى 2229 لتأسيسها https://t.co/6O5I7Ma63H — Ismail Kaya إسماعيل كايا (@Ismail_kaya88) June 28, 2020

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي في تغريدة له "الجزء المتجذر من قواتنا المسلحة التركية، مهندس انتصاراتنا المجيدة وأمن أمننا، الرحمة لجميع شهدائنا، والامتنان لقدامى المحاربين.