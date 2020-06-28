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سياسة|تركيا

الجيش التركي يحتفل بذكرى تأسيس قواته البرية (فيديو)

عناصر من الجيش التركي في سوريا
عناصر من الجيش التركي في سوريا
28/6/2020

وفي تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، تقدمت الوزارة بالتهاني للمواطنين الأتراك في الذكرى 2229 لتأسيس قيادة القوات البرية التركية. 

وشدّدت الوزارة على أن القوات البرية "تعد جزءا لا يتجزأ من تاريخ تركيا المجيد، ومهندس انتصاراتها المباركة، وتقوم بهمامها دائمًا تحت إمرة الشعب التركي الأصيل".

ووسط تفاعل كبير من المواطنين الأتراك، حظيت التغريدة بتفاعل واسع حيث عبّروا عن اعتزازهم بجيشهم ونشروا رسائل دعم وإشادة في التعليقات على الفيديو الذي سلط الضوء على التحولات التي شهدتها القوات البرية التركية منذ أوائل تاريخ الأتراك.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي في تغريدة له "الجزء المتجذر من قواتنا المسلحة التركية، مهندس انتصاراتنا المجيدة وأمن أمننا، الرحمة لجميع شهدائنا، والامتنان لقدامى المحاربين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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