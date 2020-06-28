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سياسة

البرازيل تتوصل لاتفاق مع بريطانيا لإنتاج لقاح لكورونا

سجلت البرازيل مليون و284 ألفا و214 إصابة بفيروس كورونا لتأتي في المكز الثاني عالميا بعد أمريكا
سجلت البرازيل مليون و284 ألفا و214 إصابة بفيروس كورونا لتأتي في المكز الثاني عالميا بعد أمريكا
28/6/2020

وذكر إيلسيو فرانكو، السكرتير التنفيذي لوزارة الصحة البرازيلية، خلال مؤتمر صحفي في برازيليا أمس السبت إن بلاده ستنفق 287 مليون دولار لشراء جرعات من اللقاح وكذلك مكونات وعناصر صيدلانية للقاح لما يقدر بـ100 مليون جرعة حقن ستستطيع إنتاجها محليا عن طريق نقل التكنولوجيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وأضاف أن الطلب الأول، بغض النظر عن النتائج النهائية للتجارب السريرية للقاح، سيكلف البرازيل 127 مليون دولار.

وأوضح أن ذلك سيتضمن 30.4 مليون جرعة سيتم تسليمها للبلاد في كانون أول/ ديسمبر وكانون ثاني/ يناير، إلى جانب نقل التكنولوجيا.    

يشار إلى أن البرازيل التي سجلت 1.27 مليون حالة إصابة مؤكدة و55961 وفاة، تعتبر أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر : الألمانية
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