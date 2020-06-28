اعتقال 122 سودانيا متجهين لـ"العمل مرتزقة" مع حفتر في ليبيا (فيديو)

وتتهم حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس، جهات سودانية بإرسال "مرتزقة " للقتال إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو ما تنفيه الحكومة السودانية.

ونقلت الوكالة السودانية عن المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع شبه العسكرية، العميد جمال جمعة أن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من القبض على 122 متفلتا -بينهم ثمانية أطفال- متوجهين للعمل مرتزقة في ليبيا".

عاجل | الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة: توقيف هذه المجموعات كان بمناطق من دارفور. جمعة: التوقيف جاء عقب تلقي اللجنة الأمنية العليا معلومات بأن عددا من أبناء السودان يجندون للعمل مرتزقة في ليبيا.#البركان_ينتصر#ليبيا_تنتصر#طرابلس_تنتصر#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/gU63rM5k9F — قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 28, 2020

وأضاف جمعة أن "قوات الدعم السريع كانت قد ألقت القبض على مجموعة تضم 243 شخصا، خلال فبراير/ شباط الماضي، في كل من الفاشر والجنينة وقُدّموا للعدالة".

وتقع الفاشر والجنينة في إقليم دارفور المضطرب غربي السودان والمحاذي في أقصى شماله للحدود الليبية.

وعرضت "سونا" على موقعها، شريط فيديو، يظهر عشرات الشبان يجلسون على الأرض وتحوّطهم مركبات عسكرية يستقلها جنود مسلحون ببنادق كلاشينكوف.

وأشارت إلى إن الشريط صُوِّر في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، والواقعة قرب الحدود السودانية التشادية.

ونأت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، في مقابلة مع فرانس برس الثلاثاء الماضي، ببلادها عن المشاركة في النزاع الليبي الليبي بين حكومة الوفاق وقوات حفتر.

وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله (الجزيرة مباشر)

وقالت "ما يعنيني هو التأكيد أن حكومة السودان وقواته المسلحة لا تتدخل في النزاع الجاري الآن في ليبيا"، وأضافت "لا يمكن لنا أن نتورط في نزاع في أية دولة مجاورة".

ونددت حكومة الوفاق الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 من أبريل/نيسان 2019.

ومؤخرًا، حققت قوات حكومة الوفاق الوطني انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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