إصابات كورونا تتجاوز 2.5 مليون في أمريكا و10 ملايين عالميا

وبحسب عدّاد جائحة كوفيد-19 التابع لجامعة جونز هوبكنز، في بالتيمور فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة 2,500,419 مصاباً.

بدورها تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة 125 ألفاً، أي نحو ربع إجمالي عدد الضحايا في العالم الذي تجاوز 495 ألفاً.

وأعلنت ولاية فلوريدا السبت تسجيل 9585 إصابة خلال 24 ساعة مع تزايد انتشار العدوى فيها. وأدى الإسراع في رفع الإغلاق إلى تدفق الشباب على الشواطئ والمتنزّهات والحانات، مما فاقم عدد الإصابات في صفوفهم.

ويشهد أكثر من نصف الولايات الأمريكية، خاصة في جنوب البلاد وغربها، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكوفيد-19، مما يمثّل انتكاسة لجهود تنشيط الاقتصاد المتضرّر بشدّة من الجائحة.

ورفض الحاكمان الجمهوريان لولايتي تكساس وفلوريدا فرض إغلاق مطوّل، لكنهما أعلنا قيوداً على الحانات.

10 ملايين مصاب في العالم

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 10 ملايين و5 آلاف و450، وفق معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع Worldmeter المختص برصد إحصاءات الفيروس، أن الولايات المتحدة على رأس قائمة المصابين بمليونين و581 ألفا و648 حالة.

وتلت الولايات المتحدة، كل من البرازيل بمليون و284 ألفا و214 إصابة، وروسيا بـ 627 ألفا و646، والهند 529 ألفا و331، ثم بريطانيا 310 آلاف و250.

وجاءت سادسةً، إسبانيا بـ 295 ألفا و549 إصابة، ثم بيرو 272 ألفا و364، وتشيلي 267 ألفا و766، وإيطاليا 240 ألفا و136، وإيران 220 ألفا و180.

ووفق معطيات الموقع نفسه، فاقت وفيات كورونا عالميا، 498 ألفا، وحالات الشفاء 5 ملايين و414 ألفا، حتى مساء السبت.