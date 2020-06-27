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وزير ري مصري يتوقع فشل مفاوضات الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة

القمة الأفريقية التي انعقدت بوساطة رئيس جنوب أفريقيا لبحث المفاوضات بشأن سد النهضة
القمة الأفريقية التي انعقدت بوساطة رئيس جنوب أفريقيا لبحث المفاوضات بشأن سد النهضة
27/6/2020

وقال المفتي، في منشور عبر صفحته بفيسبوك، السبت، "لقد حددنا نسبة نجاح القمة بـ 25%، لأن المخرج الإيجابي الوحيد من بين مخرجاتها الأربعة هو تأجيل ملء السد".

وأعاد وزير الموارد المائية والري المصري السابق، محمد نصر الدين علام، نشر ما كتبه المفتي عن مفاوضات سد النهضة.

وأضاف علام عبر صفحته على فيسبوك: "أتفق مع توقعات الدكتور أحمد المفتي في فشل المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي نتيجة للمطامع الإثيوبية، ويجب اتخاذ الحذر اللازم نحو ذلك وإعداد تقارير دورية من الاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن للقيام بدوره حال فشل المفاوضات".

صورة من صفحة وزر الري المصري الأسبق محمد نصر علام

وأمس الجمعة، اجتمع الاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء دول هيئة مكتب الاتحاد، وتوصل المجتمعون إلى توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئة السد والعودة إلى التفاوض وفق آلية أفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم.

وترأس القمة المصغرة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

وبعد ساعات من الاجتماع، أعلنت الحكومة الإثيوبية،السبت، عزمها بدء ملء سد النهضة في غضون أسبوعين رغم الإعلان المصري والسوداني عن تأجيله حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان، السبت، "تعتزم إثيوبيا بدء الملء في غضون الأسبوعين المقبلين، بينما سيُجرى مواصلة الأعمال المتبقية" وبحسب البيان، من المقرر مواصلة المفاوضات خلال الأسبوعين.

وتسبب سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، في خلافات مع مصر منذ سنوات.

وتعتزم أديس أبابا من وراء إقامة السد لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي قيام السد إلى التأثير على حصتها من مياه النيل، في وقت يغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه.

ورغم العديد من المحاولات ودعم الولايات المتحدة، لم تتمكن مصر وإثيوبيا والسودان من التوصل لاتفاق، وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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