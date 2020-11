وزير ري مصري يتوقع فشل مفاوضات الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة

وقال المفتي، في منشور عبر صفحته بفيسبوك، السبت، "لقد حددنا نسبة نجاح القمة بـ 25%، لأن المخرج الإيجابي الوحيد من بين مخرجاتها الأربعة هو تأجيل ملء السد".

وأعاد وزير الموارد المائية والري المصري السابق، محمد نصر الدين علام، نشر ما كتبه المفتي عن مفاوضات سد النهضة.

وأضاف علام عبر صفحته على فيسبوك: "أتفق مع توقعات الدكتور أحمد المفتي في فشل المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي نتيجة للمطامع الإثيوبية، ويجب اتخاذ الحذر اللازم نحو ذلك وإعداد تقارير دورية من الاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن للقيام بدوره حال فشل المفاوضات".

وأمس الجمعة، اجتمع الاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء دول هيئة مكتب الاتحاد، وتوصل المجتمعون إلى توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئة السد والعودة إلى التفاوض وفق آلية أفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم.

وترأس القمة المصغرة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

وبعد ساعات من الاجتماع، أعلنت الحكومة الإثيوبية،السبت، عزمها بدء ملء سد النهضة في غضون أسبوعين رغم الإعلان المصري والسوداني عن تأجيله حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان، السبت، "تعتزم إثيوبيا بدء الملء في غضون الأسبوعين المقبلين، بينما سيُجرى مواصلة الأعمال المتبقية" وبحسب البيان، من المقرر مواصلة المفاوضات خلال الأسبوعين.

Our continental organisation, with a Pan-African spirit, is the right space to dialogue on issues that are of value to #Africa. The #GERD offers all stakeholders the opportunity for unprecedented economic growth and mutual development. 1/2 pic.twitter.com/WJrqUjEC3q

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) June 26, 2020