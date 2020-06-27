البث الحي
سياسة|مصر

واقعة جديدة.. اعتداء على شاب سوداني في مصر (فيديو)

يظهر الفيديو الاعتداء على الشاب السوداني عبر قذفه بالحجارة، فيما يقوم آخر بالتصوير وهو يضحك
يظهر الفيديو الاعتداء على الشاب السوداني عبر قذفه بالحجارة، فيما يقوم آخر بالتصوير وهو يضحك
27/6/2020

ويظهر الفيديو الاعتداء على الشاب السوداني عبر قذفه بالحجارة، فيما يقوم آخر بالتصوير وهو يضحك.

وأثار الفيديو غضبا عبر مواقع التواصل في مصر، وطالب مصريون بضرورة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وقال الشاب نائل محمد عمر (15 عاما) في حوار مع موقع "القاهرة 24" الإخباري، إن 3 شباب استوقفوه أثناء توجهه إلى محل للخياطة، وقام أحدهم بقذفه بالحجارة، فيما صوره الآخر وهو يضحك، وانتظرهم الثالث داخل "توك توك"، مضيفا "حاولت منعهم من التوقف فلم أستطع، مرددين: يا شيكابالا، مليتوا علينا البلد".

وأوضح الشاب أن المعتدين سرقوا حقيبته وهاتفه المحمول وفروا هاربين بعد أن هددوه حال قام بالإبلاغ عن الواقعة. وأكد أنه يشعر بالخوف من الاعتداء عليه مرة أخرى وقرر عدم الخروج من بيته.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يظهر سخرية و"تنمر" شابين على طالب أفريقي من أصحاب البشرة السماء، محاولين الاستيلاء على حقيبته.

وظهر مقطع الفيديو واقعة تنمر قام بها مراهق مصري يدعى "سيد حسن" وصديقه وثالث كان يصور الواقعة، بحق طالب سوداني كان في طريقه إلى المدرسة.

وطالب الشاب المصري من الطالب السوداني إعطاءه حقيبته، وعندما رفض حاول الاعتداء عليه وسخر منه وحاول نزعها عن كتفه. وشارك بعدها الطالب الضحية في منتدى شباب العالم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد انتشار قصته.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + مواقع مصرية
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)