واقعة جديدة.. اعتداء على شاب سوداني في مصر (فيديو)

ويظهر الفيديو الاعتداء على الشاب السوداني عبر قذفه بالحجارة، فيما يقوم آخر بالتصوير وهو يضحك.

وأثار الفيديو غضبا عبر مواقع التواصل في مصر، وطالب مصريون بضرورة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وقال الشاب نائل محمد عمر (15 عاما) في حوار مع موقع "القاهرة 24" الإخباري، إن 3 شباب استوقفوه أثناء توجهه إلى محل للخياطة، وقام أحدهم بقذفه بالحجارة، فيما صوره الآخر وهو يضحك، وانتظرهم الثالث داخل "توك توك"، مضيفا "حاولت منعهم من التوقف فلم أستطع، مرددين: يا شيكابالا، مليتوا علينا البلد".

وأوضح الشاب أن المعتدين سرقوا حقيبته وهاتفه المحمول وفروا هاربين بعد أن هددوه حال قام بالإبلاغ عن الواقعة. وأكد أنه يشعر بالخوف من الاعتداء عليه مرة أخرى وقرر عدم الخروج من بيته.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يظهر سخرية و"تنمر" شابين على طالب أفريقي من أصحاب البشرة السماء، محاولين الاستيلاء على حقيبته.

وظهر مقطع الفيديو واقعة تنمر قام بها مراهق مصري يدعى "سيد حسن" وصديقه وثالث كان يصور الواقعة، بحق طالب سوداني كان في طريقه إلى المدرسة.

فيديو صادم لشباب يتنمرون على طالب أفريقي ويحاولون الاعتداء عليه بأحدى المناطق المصرية ..💔 مجتمعاتنا بشعه ومليئة بالعنصرية والمتوحشين، مجرد أن يروا إنسان مختلف عنهم ومسالم ولم يضر أحداً بأفعاله، يبدأون يتهجمون عليه ويتنمرون عليه ويصفونه بابشع الأوصاف ليعوضون النقص الذي فيهم !! pic.twitter.com/SEND1AzKxQ — صوتي باقي (@SOUTI_BAQI) November 16, 2019

وطالب الشاب المصري من الطالب السوداني إعطاءه حقيبته، وعندما رفض حاول الاعتداء عليه وسخر منه وحاول نزعها عن كتفه. وشارك بعدها الطالب الضحية في منتدى شباب العالم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد انتشار قصته.