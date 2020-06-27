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سياسة|تركيا

للمرة الأولى.. تركيا تعلن نجاح علاج مريض بكورونا إشعاعيا (صور)

طريقة العلاج الإشعاعي التركي" تقضي بشكل كامل على الكائنات المجهرية والفطريات والبكتريا والفيروسات
طريقة العلاج الإشعاعي التركي" تقضي بشكل كامل على الكائنات المجهرية والفطريات والبكتريا والفيروسات
27/6/2020

وفي مؤتمر صحفي، قال مدير صحة الولاية جيهان تكين "قمنا بتنفيذ مشروع العلاج الإشعاعي أول مرة على مريض في ديار بكر".

وأوضح تكين، أن المريض كان في وحدة العناية المركزة، مبينا أن الكادر الطبي نال ثمرة إخضاعه للعلاج الإشعاعي التركي.

وأضاف "أود أن أزف لديار بكر وتركيا والعالم برمته، بشارة تحول نتيجة فحص الكشف عن الفيروس لدى المريض من الإيجابية إلى السلبية".

من جانبه، قال أركان بايصل، رئيس أطباء مستشفى غازي يشارغيل للتعليم والبحوث في ديار بكر، إن الكادر الطبي، وافق على إخضاع المريض لمشروع العلاج الإشعاعي، بعد الكشف عن إصابته بكورونا.

ومنتصف مايو/ أيار الماضي قالت مؤسسة RD Global INVAMED في بيان، إن طريقة العلاج الإشعاعي التركي تقضي بشكل كامل على الكائنات المجهرية والفطريات والبكتريا والفيروسات، دون أن تصيب الخلايا والحمض النووي DNA بأي أضرار.

وذكرت المؤسسة أن TurkishBeam ظهر نتيجة 3 سنوات من عمليات بحث وتطوير أجرتها المؤسسة ذات الأصول التركية، والتي تعتبر من الشركات المهمة في صناعة الأجهزة الطبية بالعالم.

ومن خلال طريقة العلاج هذه، تُجري المؤسسة منذ عام 2017، دراسات حول مسببات الأمراض والكائنات الدقيقة التي تسبب العدوى، وتواصل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 هذه الدراسات مع التركيز المكثف على كورونا.

ومع الحصول على نتائج إيجابية واعدة من الدراسات الحيوانية فيما يتعلق بعلاج الأمراض الفيروسية مثل كورونا، جرى تقديم طلب دراسة سريرية إلى وزارة الصحة، وتمت الموافقة عليه في 4 مايو/ أيار 2020.

وبعد الموافقة على بدء العمل من أجل تطبيق العلاج على الإنسان، تلقت المؤسسة دعوة رسمية من كليفلاند كلينك، أحد المراكز الطبية الأمريكية، وجامعة نيويورك، من أجل تجربة العلاج الإشعاعي التركي TurkishBeam وتحليله.

وارتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا حتى أمس الجمعة في تركيا إلى 167 ألفا و198.

ووصل عدد الإصابات إلى 194 ألفا و511، إثر تسجيل ألف و396 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وشهدت البلاد 19 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتبلغ الحصيلة 5 آلاف و65 حالة.

وأصاب كورونا، حتى عصر الجمعة، أكثر من 4 ملايين و562 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 304 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و723 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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