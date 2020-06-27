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سياسة|ليبيا

فيديو لمرتزقة روس يتجولون قرب قاعدة الجفرة في ليبيا (شاهد)

27/6/2020

وتعود ملكية "فاغنر" الأمنية الروسية إلى رجل الأعمال "يفغيني بريغوجين"، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقوم  الشركة بإمداد قوات اللواء خليفة حفتر، بالمرتزقة.

وتتولى فاغنر، تنفيذ المهام الخارجية التي لا ترغب موسكو بتبنيها رسميا، حيث تعرف بدورها في ضم القرم، والانخراط في الاشتباكات شرقي أوكرانيا، إلى جانب الانفصاليين، وإرسال المرتزقة إلى سوريا ودول أفريقية.

وبرز اسم الشركة، مع احتدام الصراع في ليبيا، وقتالها في صفوف قوات حفتر.

وارتفعت أعداد المرتزقة الروس في ليبيا، بحسب تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية من 200 في سبتمبر/أيلول 2019، إلى ما بين 800 و1400 مرتزق في نهاية ذات العام، بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في فبراير/شباط الماضي، إن أعدادهم وصلت إلى 2500 مرتزق بليبيا.

ولا تكتفي "فاغنر" بإمداد حفتر بالمرتزقة، بل تسعى لخدمة الأجندة الروسية، من خلال "خدماتها الاستشارية" الإعلامية والسياسية والمالية.

ملاحقة مصور الفيديو

ونشر مغردون ما يفيد بمحاولة مرتزقة فاغنر العثور على الشاب الذي قام بتصوير المقطع وملاحقته، ونشر حساب على تويتر مقطع فيديو للشاب أثناء قيامه بتصوير المرتزقة في سوكنة، وأفادت تغريد أخرى بوصول الشاب إلى مكان آمن.

السيطرة على حقل الشرارة

وسيطرت قوات فاغنر الخميس الماضي على حقل الشرارة النفطي الليبي، وشدد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، اليوم السبت، على أن سيطرة مرتزقة فاغنر على حقول النفط تعد تهديدا لأمن بلاده القومي، مطالبا بمعاقبتها.

وحقل الشرارة، الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 300 ألف برميل، من إجمالي الإنتاج البالغ مليون برميل يوميا في الوضع الطبيعي.

وقال باشاغا إن سيطرة مرتزقة فاغنر على حقل الشرارة برفقة مجموعة من الجنجويد السودانية سابقة خطيرة لسيطرة مرتزقة أجانب على النفط الليبي والتحكم في ثروات البلاد.

والجمعة، أعربت واشنطن عن قلقها من تدخل فاغنر ومرتزقة أجانب، ضد مرافق المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ومنها حقل الشرارة.

كما أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الجمعة، عن قلقها إزاء وجود مرتزقة روس ومن جنسيات أخرى، في الحقل.

وقالت المؤسسة في بيان إن قافلة من عشرات السيارات العسكرية دخلت حقل الشرارة، الخميس، لمنع استئناف الصادرات بعد حصار دام أشهرا.

واستمر غلق قنوات إنتاج النفط في ليبيا، وأكبرها حقل الشرارة، 142 يوما، وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي 5.269 مليارات دولار.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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