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سياسة

رئيس الوزراء الإثيوبي: نعتزم بدء ملء سد النهضة خلال الأسبوعين المقبلين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
27/6/2020

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان اليوم السبت "تعتزم إثيوبيا بدء الملء في غضون الأسبوعين المقبلين، بينما سيُجرى مواصلة الأعمال المتبقية" وبحسب البيان، من المقرر مواصلة المفاوضات خلال الأسبوعين.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي "خلال هذه الفترة، تعتزم الدول الثلاث -إثيوبيا ومصر والسودان، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط التي لا تزال مفتوحة". 

يأتي ذلك بعد ساعات من اجتماع الاتحاد الأفريقي، مساء أمس الجمعة على مستوى رؤساء دول هيئة مكتب الاتحاد، وتوصل إلى توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئةَ السد والعودة إلى التفاوض وفق آلية أفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم.

وترأس القمة المصغرة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

سد النهضة.. خلافات مستمرة

وتسبب "سد النهضة" الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 6ر4 مليار دولار، في خلافات مع مصر منذ سنوات.
وتعتزم أديس أبابا من وراء إقامة السد لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي قيام السد إلى التأثير على حصتها من مياه النيل، في وقت يغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة إنه تم التوافق في ختام قمة أفريقية مصغرة على تشكيل لجنة حكومية من بلاده والسودان وإثيوبيا.
وأوضح أن ذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم جميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ورغم العديد من المحاولات ودعم الولايات المتحدة، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن  الدولي.

المصدر : وكالات
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