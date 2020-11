رئيس الوزراء الإثيوبي: نعتزم بدء ملء سد النهضة خلال الأسبوعين المقبلين

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان اليوم السبت "تعتزم إثيوبيا بدء الملء في غضون الأسبوعين المقبلين، بينما سيُجرى مواصلة الأعمال المتبقية" وبحسب البيان، من المقرر مواصلة المفاوضات خلال الأسبوعين.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي "خلال هذه الفترة، تعتزم الدول الثلاث -إثيوبيا ومصر والسودان، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط التي لا تزال مفتوحة".

يأتي ذلك بعد ساعات من اجتماع الاتحاد الأفريقي، مساء أمس الجمعة على مستوى رؤساء دول هيئة مكتب الاتحاد، وتوصل إلى توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئةَ السد والعودة إلى التفاوض وفق آلية أفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم.

وترأس القمة المصغرة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

I participated in a productive Bureau of AU Heads of State mtng convened by @AUChair2020 to discuss the #GERD dam. Wise Pan-African leadership shown by Pres @AlsisiOfficial , PM @AbiyAhmedAli & @SudanPMHamdok as they agreed to an AU-led process to resolve outstanding issues. pic.twitter.com/WrHW68cYn7

سد النهضة.. خلافات مستمرة

وتسبب "سد النهضة" الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 6ر4 مليار دولار، في خلافات مع مصر منذ سنوات.

وتعتزم أديس أبابا من وراء إقامة السد لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي قيام السد إلى التأثير على حصتها من مياه النيل، في وقت يغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه.

Fruitful discussions on African Solutions to the #GERD with the Bureau of the AU Assembly plus #Ethiopia, #Sudan & #Egypt. I appreciate @CyrilRamaphosa for his leadership in facilitating these high-level talks of continental significance. Gratitude also to @AUC_MoussaFaki. 2/2 pic.twitter.com/MnUKR4OSDE

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) June 26, 2020