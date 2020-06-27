البث الحي
سياسة

"جدة تيك توك" تنضم إلى حملة جو بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جون بايدن (يسار)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جون بايدن (يسار)
27/6/2020

واكتسبت ماري جو لوب لقب "جدة تيك توك" منذ اشتهرت بدعوتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي معارضي ترمب لحجز مقاعد في تجمع في إطار حملة إعادة انتخابه في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي.

وكانت النتيجة أن ترمب ألقى خطابا في ملعب كبير لكن بحضور أقل من ثلث قدرة المكان، في نتيجة تناقض تباهي فريق إعادة انتخاب ترمب في وقت سابق بالاهتمام الكبير بحضور التجمع عبر الإعلان عن أن أكثر من مليون شخص طلبوا شراء تذاكر.

وغرد ترمب قبل المؤتمر الانتخابي بأن "ما يقرب من مليون شخص طلبوا تذاكر رالي ليلة السبت في تولسا، أوكلاهوما!".

صورة من تجمع ترمب الانتخابي في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما (الفرنسية)

ونالت دعوة لوب على منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" أكثر من مليوني مشاهدة، وحظيت باهتمام أكبر من خلال المعجبين الأمريكيين على الإنترنت بموسيقى البوب الكورية الجنوبية المعروفة أيضًا باسم كيبوب.

وقالت كايتلين غيلبرت مديرة مشروع ائتلاف بايدن الرقمي، الجمعة، إن  لوب البالغة 51 عاما، وهي أم لأربعة وجدة لستة أطفال، انضمت إلى مجموعتها للمساعدة في حملات الإنترنت للسباق الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأفادت لوب لصحيفة "نيويورك تايمز" أن أحد مشاريعها الأولى سيكون المساعدة في تشكيل مجموعة من المؤيدين لبايدن على تطبيق "تيك توك".

وتعمل الجدة لوب المقيمة في ولاية آيوا في قسم الموسيقى في مدرسة ثانوية وشاركت في وقت سابق في الحملة الرئاسية للديمقراطي بيت بوتيدجيدج الرئيس السابق لبلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا والذي انسحب من السباق.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)