"جدة تيك توك" تنضم إلى حملة جو بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية

واكتسبت ماري جو لوب لقب "جدة تيك توك" منذ اشتهرت بدعوتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي معارضي ترمب لحجز مقاعد في تجمع في إطار حملة إعادة انتخابه في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي.

وكانت النتيجة أن ترمب ألقى خطابا في ملعب كبير لكن بحضور أقل من ثلث قدرة المكان، في نتيجة تناقض تباهي فريق إعادة انتخاب ترمب في وقت سابق بالاهتمام الكبير بحضور التجمع عبر الإعلان عن أن أكثر من مليون شخص طلبوا شراء تذاكر.

وغرد ترمب قبل المؤتمر الانتخابي بأن "ما يقرب من مليون شخص طلبوا تذاكر رالي ليلة السبت في تولسا، أوكلاهوما!".

ونالت دعوة لوب على منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" أكثر من مليوني مشاهدة، وحظيت باهتمام أكبر من خلال المعجبين الأمريكيين على الإنترنت بموسيقى البوب الكورية الجنوبية المعروفة أيضًا باسم كيبوب.

وقالت كايتلين غيلبرت مديرة مشروع ائتلاف بايدن الرقمي، الجمعة، إن لوب البالغة 51 عاما، وهي أم لأربعة وجدة لستة أطفال، انضمت إلى مجموعتها للمساعدة في حملات الإنترنت للسباق الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأفادت لوب لصحيفة "نيويورك تايمز" أن أحد مشاريعها الأولى سيكون المساعدة في تشكيل مجموعة من المؤيدين لبايدن على تطبيق "تيك توك".

وتعمل الجدة لوب المقيمة في ولاية آيوا في قسم الموسيقى في مدرسة ثانوية وشاركت في وقت سابق في الحملة الرئاسية للديمقراطي بيت بوتيدجيدج الرئيس السابق لبلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا والذي انسحب من السباق.

View from the rally in Tulsa. The arena is not full. pic.twitter.com/QYZ7Zd1nTw

— Jeff Mason (@jeffmason1) June 20, 2020