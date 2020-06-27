بعد تخفيف إجراءات مواجهة كورونا.. المصريون يحتفلون بعودة الصلاة إلى المساجد (فيديو)

ومع فجر اليوم السبت، ارتفع الأذان في مساجد مصر معلنا عودة دور العبادة للصلاة، إيذانا ببدء خروج مصر الجزئي من فترة الإغلاق التي استمرت لعدة أشهر، بسبب فيروس كورونا.

وفى الرابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي بدأ سريان قرارات مجلس الوزراء المصري المتعلقة بالخروج الجزئي من حظر التجول، وتخفيف إجراءات مواجهة جائحة كوفيد-19.

"حي #على_الصلاة حي على الفلاح".. أذان المساجد ينادي المصلين بعد تخفيف إجراءات مواجهة #كورونا pic.twitter.com/IZDqHedAaI — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 27, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث ونشروا العديد من الصور ومقاطع الفيديو.