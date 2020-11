امتد على أكثر من 700 كيلومتر .. رقم قياسي لبرق في السماء

وقالت المنظمة العالمية إن البرق الذي عبر سماء البرازيل لـ709 كيلومترات في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، يحمل الرقم القياسي لأطول برق تم تسجيله على الإطلاق بفضل استخدام تقنيات جديدة.

وامتد هذا البرق لمسافة تعادل المسافة بين بوسطن وواشنطن في الولايات المتحدة أو بين لندن وبازل في سويسرا وفقا للمنظمة.

WMO has recognized 2 new world records for a single #lightning #megaflash

Longest distance: 709 km (440.6 miles), #Brazil, 31.10.2018

Longest duration 16.7 seconds, #Argentina, 4.3.2019

DOUBLE the previous records

Verified with new satellite lightning imagery technology pic.twitter.com/DfG9NUrjEl — World Meteorological Organization (@WMO) June 26, 2020

الأرجنتين

وتم التحقق من رقم قياسي آخر من قبل خبراء المنظمة في الظواهر الجوية والمناخية القصوى لبرق آخر في أمريكا الجنوبية، وهو البرق الذي استمر لأطول فترة، وهو يعود إلى برق في سماء شمال الأرجنتين في 4 مارس /آذار عام 2019 لمدة 16,73 ثانية، وهي أطول مدة تم رصدها على الإطلاق.

والرقم القياسي السابق لأطول برق مر فوق ولاية أوكلاهوما الأمريكية في 20 يونيو/ حزيران 2007 وامتد على مسافة 321 كيلومترا.

2019 record-breaking extreme lightning bursts, or ‘megaflashes’, were more than double the size and duration of the previous record flashes, the UN’s weather agency, @WMO , announced on Thursday. https://t.co/BCBEDNv0Hv — UN News (@UN_News_Centre) June 25, 2020

أما الرقم القياسي السابق لأطول فترة يستمر فيها برق في السماء فسجل فوق جنوب فرنسا في 30 أغسطس/ آب من عام 2012 وكان 7,74 ثانية.

وتم التحقق من صحة السجلات الجديدة بفضل التقدم الأخير الذي أحرز في خرائط البرق بفضل الأدوات التي وضعت على الأقمار الاصطناعية.

وتسمح تلك الأدوات بالقياس المستمر لـ"طول البرق ومدته فوق مناطق جغرافية واسعة النطاق" وفق ما قال راندال سيرفيني رئيس لجنة الخبراء في المنظمة