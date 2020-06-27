البث الحي
سياسة

امتد على أكثر من 700 كيلومتر .. رقم قياسي لبرق في السماء

رقم قياسي لبرق في سماء البرازيل
رقم قياسي لبرق في سماء البرازيل
27/6/2020

وقالت المنظمة العالمية إن البرق الذي عبر سماء البرازيل لـ709 كيلومترات في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، يحمل الرقم القياسي لأطول برق تم تسجيله على الإطلاق بفضل استخدام تقنيات جديدة. 
وامتد هذا البرق لمسافة تعادل المسافة بين بوسطن وواشنطن في الولايات المتحدة أو بين لندن وبازل في سويسرا وفقا للمنظمة.

الأرجنتين

وتم التحقق من رقم قياسي آخر من قبل خبراء المنظمة في الظواهر الجوية والمناخية القصوى لبرق آخر في أمريكا الجنوبية، وهو البرق الذي استمر لأطول فترة، وهو يعود إلى برق في سماء شمال الأرجنتين في 4 مارس /آذار عام 2019 لمدة 16,73 ثانية، وهي أطول مدة تم رصدها على الإطلاق. 
والرقم القياسي السابق لأطول برق مر فوق ولاية أوكلاهوما الأمريكية في 20 يونيو/ حزيران 2007 وامتد على مسافة 321 كيلومترا. 

أما الرقم القياسي السابق لأطول فترة يستمر فيها برق في السماء فسجل فوق جنوب فرنسا في 30 أغسطس/ آب من عام 2012 وكان 7,74 ثانية. 
وتم التحقق من صحة السجلات الجديدة بفضل التقدم الأخير الذي أحرز في خرائط البرق بفضل الأدوات التي وضعت على الأقمار الاصطناعية.
وتسمح تلك الأدوات بالقياس المستمر لـ"طول البرق ومدته فوق مناطق جغرافية واسعة النطاق" وفق ما قال راندال سيرفيني رئيس لجنة الخبراء في المنظمة

المصدر : فرانس برس
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)