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سياسة|أمريكا

السجن 10 سنوات لمستشار ابن زايد السابق بتهمة استغلال أطفال جنسيا

جورج نادر (وسط) ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (يسار) ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي
جورج نادر (وسط) ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (يسار) ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي
27/6/2020

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن "المحكمة الفيدرالية بمدينة الإسكندرية، التابعة لولاية فرجينيا، أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات بحق نادر (61 عاما)، وذلك بعد إدانته بحيازة مواد إباحية لأطفال، والاتجار بالجنس، واعترافه بنقل طفل في الرابعة عشرة من عمره، من التشيك إلى الولايات المتحدة بقصد ممارسة الجنس معه، وذلك عام 2000".

ونقلت الصحيفة عن نادر، الأمريكي من أصل لبناني، قوله بعد إصدار الحكم "إني فخور للغاية بحياتي المهنية والعمل الذي أنجزته للولايات المتحدة، لكني بصدق، آسف بشدة على الألم والمعاناة التي سببتها".

وقال الضحية (35 عاما)، في بيان مكتوب باللغة التشيكية ومترجم إلى المحكمة "كانت رحلة طويلة وستظل كذلك.. لقد كرهت نفسي وخجلت".

وأضاف أن "رؤية نادر يحاكم كانت مفيدة لاستعادة روحي وصحتي".

وبحسب تقارير، وافق نادر على دفع 150 ألف دولار تعويضا للصبي التشيكي الذي أساء معاملته، والذي أصبح الآن بالغا، وشهد في جلسة النطق بالحكم، الجمعة، في المحكمة الأمريكية عبر الهاتف.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الحكم يأتي صفقة تم عرضها على نادر من قبل المدعين العامين، وأن القاضي له حرية إصدار عقوبة أكبر، لا سيما أن الاستغلال الجنسي للأطفال يكلف عقوبة تصل 30 سنة سجنا في القوانين الأمريكية".

ونادر، أحد الشهود المتورطين في تحقيق روبرت مولر، حول التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية الرئاسية 2016، كما أنه لعب دورا في حملة دونالد ترمب الانتخابية.

وفي وقت سابق، كشفت مجلة "بوليتيكو"، أن نادر عمل وسيطا بين مستشاري ترمب وابن زايد، وكذلك ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

المصدر : وكالات
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