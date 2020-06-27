الحكومة اللبنانية تعتذر للسفيرة الأمريكية.. ما علاقة حزب الله؟

والسبت، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور (جنوب) محمد مازح، قرارا يمنع بموجبه أية وسيلة إعلامية لبنانية من استضافة السفيرة الأمريكية، ونقل تصريحات عنها.

وأضاف القاضي، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن شيا تناولت حزب الله في لقاء، معتبرا أن ذلك "يخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها… ويسيئ لمشاعر كثير من اللبنانيين… ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".

وفي تعليقها على القرار، قالت السفيرة شيا، إنها تلقت اتصالا من الحكومة اللبنانية اعتذرت فيه عن قرار القاضي، من دون تفاصيل حول الجهة التي تواصلت معها.

وأضافت السفيرة الأمريكية، في تصريحات لقناة "MTV" المحلية، أن "الأهم أن تبقى حرية التعبير للشعب اللبناني مصونة". وشددت على أن السفارة الأمريكية "لن تصمت على القرار القضائي".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة اللبنانية حول ما أوردته السفيرة الأمريكية.

إلا أن وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، علقت على القرار القضائي بالقول: "أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخّل بعض الدبلوماسيين بشؤونه الداخلية، لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر، والحد من الحرية الإعلامية".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتبت عبد الصمد: "في حال كان لدى أحد مشكلة مع الإعلام، فليكن الحل عبر وزارة الإعلام، والنقابة، والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام، وانتهاء بمحكمة المطبوعات".

وردت السفارة الأمريكية في لبنان عبر حسابها على تويتر وقالت "نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف إلى جانب الشعب اللبناني".

نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني. https://t.co/kDgQbqJyJU — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) June 27, 2020

وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية "إل بي سي" أنها لن تلتزم بالقرار الذي اعتبرته "غير ملزم وغير نافذ"، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطعن ضد القرار.

وجاء القرار القضائي اللبناني بعد تصريحات للسفيرة الأمريكية دوروثي شيا، قالت فيه إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية".

وأعربت عن قلقها البالغ من "حزب الله" الذي قالت إنه "بنى دولة داخل الدولة في لبنان".

وقالت شيا في مقابلة أجرتها مع قناة سعودية تم بثها، الجمعة، إن "الحزب حال دون اجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية التي يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني الى حد بعيد".

و"حزب الله" شريك في الحكومة اللبنانية الحالية، برئاسة حسان دياب، والتي تولت السلطة في 11 من فبراير/ شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في 29 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله، منظمة "إرهابية".

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 من أكتوبر /تشرين الأول2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.