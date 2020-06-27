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سياسة

اتفاق مصري إثيوبي سوداني على عدم ملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق

سد النهضة الإثيوبي مثار خلاف كبير بين مصر وإثيوبيا
سد النهضة الإثيوبي مثار خلاف كبير بين مصر وإثيوبيا
26/6/2020

وقال بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على فيسبوك إنه تم التوافق في ختام قمة مصغرة، لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، "على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وذكر البيان المصري أنه تم التوافق أيضا على "الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل".

وقالت وكالة السودان للأنباء إن السودان وإثيوبيا ومصر اتفقت على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق.

وأوضحت أنه تم الاتفاق "على أن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين وفقا لمقترح الجانب الأثيوبي".

من جانبه، قال آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على حسابه على توتير، "أجرينا مناقشات مثمرة حول الحلول الإفريقية لأزمة سد النهضة مع مكتب جمعية الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى إثيوبيا والسودان ومصر"، دون أن يكشف أي تفاصيل بشأن التقدم المحرز.

وأضاف: "الاتحاد الإفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الإفريقية المهمة".

وتعثرت جولات المفاوضات بشأن "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدار السنوات الماضية، مما دفع كل من مصر والسودان للطلب من مجلس الأمن الدولي التدخل لحل الأزمة.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات
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