اتفاق مصري إثيوبي سوداني على عدم ملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق

وقال بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على فيسبوك إنه تم التوافق في ختام قمة مصغرة، لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، "على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وذكر البيان المصري أنه تم التوافق أيضا على "الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل".

وقالت وكالة السودان للأنباء إن السودان وإثيوبيا ومصر اتفقت على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق.

وأوضحت أنه تم الاتفاق "على أن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين وفقا لمقترح الجانب الأثيوبي".

من جانبه، قال آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على حسابه على توتير، "أجرينا مناقشات مثمرة حول الحلول الإفريقية لأزمة سد النهضة مع مكتب جمعية الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى إثيوبيا والسودان ومصر"، دون أن يكشف أي تفاصيل بشأن التقدم المحرز.

Fruitful discussions on African Solutions to the #GERD with the Bureau of the AU Assembly plus #Ethiopia , #Sudan & #Egypt . I appreciate @CyrilRamaphosa for his leadership in facilitating these high-level talks of continental significance. Gratitude also to @AUC_MoussaFaki . 2/2 pic.twitter.com/MnUKR4OSDE

وأضاف: "الاتحاد الإفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الإفريقية المهمة".

Our continental organisation, with a Pan-African spirit, is the right space to dialogue on issues that are of value to #Africa. The #GERD offers all stakeholders the opportunity for unprecedented economic growth and mutual development. 1/2 pic.twitter.com/WJrqUjEC3q

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) June 26, 2020