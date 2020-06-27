إلغاء تعيين وزير جزائري بعد أيام من تكليفه.. ما السبب؟

وينص القانون على وجوب أن يحمل كل مواطن "الجنسية الجزائرية دون سواها"؛ لتولي الوظائف العليا في الدولة، لا سيَّما منصب الوزير.

ويأتي إلغاء تعيين شعابنة عقب رفضه التخلي عن جنسيته الثانية، وهي الفرنسية، والتي رفض التنازل عنها.

وعُيِّن شعابنة، النائب عن الخارج المنتخب في الدائرة القنصلية لمرسيليا (جنوبي فرنسا) وزيرًا منتدبا مكلفا بحقيبة الجالية الوطنية في الخارج، وذلك خلال تعديل وزاري في 23 من يونيو/ حزيران الجاري.

ووافق شعابنة، وهو فرنسي جزائري وفق وسائل إعلام محلية، على تولي الحقيبة وباشر مهامه "من دون أن يكشف عن حيازته جنسية مزدوجة"، وفق بيان أصدرته الحكومة الجزائرية، السبت.

وكان سمير شعابنة قد تسلم مهامه الجديدة، الأربعاء الماضي، في حفل التنصيب بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة، وبحضور وزير الدولة السابق المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان وعدد من المسؤولين والإطارات بالوزارة.

وقال البيان الحكومي "طُلِب من السيد شعابنة الامتثال إلى الأحكام المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 10 من يناير/ كانون الثاني 2017، والتخلي عن الجنسية الأجنبية".

وأضاف البيان "أمام رفضه وبقرارٍ من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون؛ فقد أُلغي تعيين السيد سمير شعابنة، وتبعا لذلك فلم يَعد عضوًا في الحكومة".

ولم يُعرف بعد من سيخلف شعابنة في هذا المنصب، حتى اللحظة.