إصابات كورونا تتخطى عتبة عشرة ملايين والقلق يجتاح العالم

وسُجِّلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر/ كانون أول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 125 ألفًا و9 وفيات، ومليونين و479 ألفًا و763 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 55 ألفًا و961 وفاة ومليونا و274 ألفًا و974 حالة إصابة، وحلت روسيا في المركز الثالث مسجلة 627 ألفًا و646 حالة إصابة و8969 حالة وفاة.

وتواصل شركات الأدوية مسابقة الزمن في اكتشاف عقارٍ يكبح جماح الفيروس التاجي، والذي حصد ما يقترب من نصف المليون مصاب، حتى الآن، إذ أودى بحياة 498 ألفًا و989 مصابًا حول العالم.

وفيما يلي استعراض لإصابات الفيروس التاجي في عدد من الدول:

قطر

في قطر، رصدت وزارة الصحة وفاة واحدة، و879 إصابة، إضافة إلى تماثل 1.153 مريضا للشفاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 93 ألفا و663، بينها 110 وفيات، و77 ألفا و225 حالة تعاف.

وأعلن وزير خارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، تعهد بلاده بتقديم عشرة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية "لدعم التوصل السريع لإيجاد معدات لفحص وعلاج وتوفير لقاح لفيروس كورونا".

وقال الوزير إن هذه المساهمة ستكون إضافة لعشرين مليون دولار مقدمة للتحالف العالمي للقاحات.

كان التحالف الذي تقوده منظمة الصحة العالمية قد دعا جهات مانحة من القطاعين الحكومي والخاص إلى المساعدة في جمع 31.3 مليار دولار خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة لتطوير علاجات ولقاحات لمكافحة مرض كوفيد-19.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، تسجيل 1168 حالة إصابة جديدة؛ ليصبح إجمالي المصابين 63 ألفًا و923 مصابًا.

وارتفع عدد الوفيات اليوم إلى 88 حالة جديدة، ما يزيد رصيد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2708 وفيات، مع تعافي 403 حالات؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17 ألفًا و140 حالة، وفق بيان وزارة الصحة.

ولا تزال أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشدت الحكومة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وبدأ السبت سريان قرارات الحكومة برفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 من مارس/ آذار، وفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.

تركيا

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، السبت، 169 ألفا و182، بعد تسجيل 1984 حالة شفاء جديدة.

وحسب المعطيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة التركية، سُجل وفاة 17 شخصا، ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و82، فيما بلغ إجمالي الإصابات، 195 ألفا و883، بعد تسجيل 1372 إصابة جديدة.

من جانبه، أشار وزير الصحة التركي في تغريدة على تويتر، أنّ إصابات كورونا السبت أقل من الجمعة بمعدل 24 حالة.

وأوضح أنه في حال تواصل انخفاض الإصابات بهذه الوتيرة، سيتراجع المعدل إلى ما دون الألف بعد أسبوعين.

الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، السبت، تسجيل 283 إصابة بكورونا، تمثل أكبر حصيلة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، تم تسجيل 7 وفيات، و283 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 136 مريضا، وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و968، منها 892 وفاة، و9 آلاف و202 حالة تعاف.

وفي 7 من يونيو/ حزيران الجاري، شرعت السلطات في تنفيذ خريطة طريق من أجل الرفع التدريجي للحجر الصحي.

وشملت الخريطة استئناف نشاطات اقتصادية وتجارية، ورفع حظر التجوال الليلي في 19 محافظة من بين 48 في البلاد، ومنذ هذا التاريخ، شهدت البلاد زيادة مضطردة في عدد الإصابات والوفيات يوميا.

وقبل أيام، علق الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة الوباء على مستوى وزارة الصحة جمال فورار، على الوضع بالقول إن "زيادة حالات الإصابة كان متوقعا بتخفيف تدابير الحجر، وإنه ليس مقلقا.

تونس

في تونس، سجلت وزارة الصحة 4 إصابات، ليرتفع الإجمالي إلى 1.168، فيما تماثل مريضان للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بينها 50 وفاة، و1.025 حالة تعاف.

وأعادت تونس فتح حدودها البرية والبحرية والجوية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، السبت، بعد أن أعلنت أنها تمكنت من السيطرة على تفشي فيروس كورونا

المستجد.

وجرى استئناف بعض العمليات في مطار تونس قرطاج الدولي ومن المقرر مغادرة رحلات جوية متجهة إلى روما وجنيف وباريس.

وأنهت الحكومة كل القيود التي فرضتها لمكافحة المرض على التنقلات والأعمال بعد أن قال رئيس وزراء تونس الياس الفخفاخ في 14 يونيو/ حزيران إن بلاده انتصرت في معركة كورونا.

لكن الجائحة كان لها تبعات شديدة على قطاع السياحة الذي يسهم بما يقرب من عشرة بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي وهو أيضا مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وهبطت إيرادات السياحة نحو 50 في المئة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2019 مع بقاء الفنادق والمنتجعات التونسية خاوية بسبب إجراءات العزل العام وإغلاق الحدود، وتظهر أحدث الأرقام أن 1064 تونسيا أصيبوا بشكل مؤكد بكورونا بينما توفي 50 مريضا.

وقال وزير الاستثمار سليم العزابي إن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة تصل إلى سبعة بالمئة بسبب الجائحة وهو أسوأ ركود تشهده البلاد فيما يقرب من 60 عاما.

وأضاف أن أعداد العاطلين عن العمل في تونس سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد وفقا لدراسة حكومية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.‭‭

المغرب

أعلن المغرب، السبت، تسجيل وفاتين بفيروس كورونا المستجد، وأفادت وزارة الصحة المغربية، عبر موقعها الخاص بإحصاءات كورونا، بتسجيل وفاتين ورصد 244 إصابة، وشفاء 67 مريضا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11 ألفا و877، بينها 220 وفاة، و8 آلاف و723 حالة شفاء.

السودان

سجل السودان 13 حالة وفاة و 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثل 102 آخرين للشفاء.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية، مساء الجمعة، إن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 9257 متضمنة 572 وفاة و4014 حالة تعاف.

موريتانيا

في موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة، و118 إصابة، إضافة إلى 64 حالة تعاف، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4.025، بينها 121 وفاة، و1.344 حالة تعاف.

السعودية

في السعودية، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 37 وفاة، و3 آلاف و927 إصابة، إضافة إلى تعافي 1.657 مريضا.

وأضافت الوزارة، عبر بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 178 ألفا و504، بينها 1.511 وفاة، و122 ألفا 128 حالة تعاف.

الكويت

في الكويت، سجلت وزارة الصحة 3 وفيات، و688 إصابة، وتعافي 617 مريضا.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 44 ألفا و391، بينها 344 وفاة، و34 ألفا و586 حالة تعاف.

الإمارات

أعلنت الإمارات، السبت، تسجيل وفاة بفيروس كورونا، وأفادت وزارة الصحة الإماراتية، بتسجيل وفاة و387 إصابة، فيما تعافى 365 مريضا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 47 ألفا و360، بينها 311 وفاة، و35 ألفا و834 حالة تعاف.

فلسطين

شددت الحكومة الفلسطينية إجراءات السلامة والوقاية، نتيجة ازدياد إصابات كورونا، وجاء قرار الحكومة الفلسطينية، عقب اجتماع رئيسها محمد اشتية، بقادة الأجهزة الأمنية، وفق بيان للحكومة.

وقررت الحكومة إعادة "تفعيل لجان الطوارئ (تساهم بمواجهة كورونا)، في كافة المحافظات، نتيجة تصاعد منحنى الإصابات بالفيروس وانتشارها، خاصة محافظتي الخليل وبيت لحم".

كما شددت على "منع التجمعات والجمهرة، بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، إضافة إلى إغلاق المناطق المصابة".

وارتفع إجمالي إصابات كورونا، إلى ألف و862 في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتزايدت وتيرة الإصابات في الأيام الأخيرة.

العراق

في العراق، عقد مجلس الأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، اجتماعا طارئا لاحتواء تفشي كورونا.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات على إعلان وزارة الصحة ارتفاع إصابات كورونا المسجلة في البلاد إلى 43 ألفا و262، والوفيات إلى 1660، وهو ثالث يوم يسجل فيه العراق وفيات فوق المئة، حيث سجل الجمعة، 122 حالة.

ودعا الاجتماع، "طلبة كليات الطب في الجامعات كافة، للمرحلتين الخامسة والسادسة، الراغبين بالتطوّع للعمل في المستشفيات، بهدف دعم الأطباء بالمستشفيات وتعزيز المشاركة المجتمعية بمواجهة كورونا"، وفق بيان لمكتب الكاظمي.

وتسود مخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي في حال ارتفع عدد الإصابات على نطاق واسع، وتفرض السلطات حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى، إذ يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ مايو/ أيار الماضي، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

إيران

أعلنت إيران، السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 10 آلاف و364، بعد تسجيل 125 حالة جديدة.

وأفادت الناطقة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، بتسجيل 2456 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 220 ألفاً و180.

وأوضحت أن 2928 من المصابين حالتهم حرجة، فيما ارتفع أعداد المتعافين من الفيروس إلى 180 ألفا و661 متعافٍ، وأجرت إيران حتى صباح السبت، مليون و583 ألفا و542 فحصا للكشف عن كورونا.

وأطلقت إيران، السبت، حملة لتحفيز الناس الذين لا يزالوان مترددين في استخدام الكمامات، في وقت تواجه فيه البلاد زيادة حادة في عدد حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن فيروس كورونا.

وكانت إيران إحدى أولى الدول الأكثر تضررا من الوباء، ومنذ رفع القيود لوقف انتشاره تدريجيا من منتصف أبريل/ نيسان، زادت الحالات مرة أخرى إذ تجاوز عدد حالات الوفاة 100 حالة في اليوم على مدى الأيام التسعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، في التلفزيون الرسمي، إنه سُجل نحو 2456 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 220 ألفًا و180 إصابة، وأضافت أن 125 شخصا توفوا ليصل العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و364 وفاة.

وقال نائب وزير الصحة إيراج حريرجي للموقع الإلكتروني لوكالة أنباء نادي الصحفيين الشبان شبه الرسمية إن 120 شخصا أصيبوا في إحدى المحافظات بعد حضور حفل زفاف، من دون أن يذكر اسم المحافظة.

ولدى إطلاقه حملة باسم "ضع الكمامة"، حث حريرجي المواطنين، وخصوصا الشبان، على أن يأخذوا المرض على محمل الجد، وقال "في بلدنا، يصيب فيروس كورونا شخصا واحدا كل 33 ثانية، ويودي بحياة شخص كل 13 دقيقة".

وأضاف "أناشد الناس، وبطريقة ودية، أن يتعاونوا في الالتزام بالبروتوكولات الطبية من أجل أنفسهم ومن أجل الآخرين"، ووضع الكمامة لتجنب انتشار الفيروس ليس إلزاميا في إيران حيث لا يتم الالتزام بالإرشادات على نطاق واسع.

وقال حريرجي على شاشة التلفزيون إن وضع الكمامة يقلل من مخاطر انتشار الفيروس بنسبة 85 في المئة.

إندونيسيا

سجّلت إندونيسيا، السبت، 1385 إصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي للإصابات، منذ ظهور الفيروس على أراضيها مطلع مارس/ آذار الماضي.

وقال مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة أحمد يوريانتو، في مؤتمر صحفي، إن حصيلة الإصابات بكورونا ارتفعت إلى 52 ألفًا و812، إثر تسجيل 1385 حالة آخر 24 ساعة.

وأضاف أن هذا المعدّل اليومي، هو الأعلى في البلاد منذ ظهور أول إصابة بالفيروس، يوم 2 مارس/ آذار الماضي، وأشار إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى ألفين و720 بعد تسجيل 37 حالة جديدة، آخر 24 ساعة.

وقالت السلطات المحلية إن تسعة أشخاص كانوا على طائرة انطلقت من إندونيسيا إلى كمبوديا تأكدت إصابتهم بالفيروس بعد الفحوص التي أجريت بعد نزول الطائرة. وهناك مواطن إندونيسي واحد بين التسعة، والباقون من كمبوديا.

وحول حصيلة المتعافين من الفيروس، أوضح يوريانتو أنها بلغت 21 ألفا و909، إثر تعافي 576 مصابًا.

صربيا

أعلنت وزارة الدفاع الصربية، السبت، إصابة وزيرها ألكسندر فولين، ورئيسة برلمان البلاد مايا غويكوفيتش، بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع ألكسندر فولين بحالة جيدة الآن، وفرض على نفسه الحجر الصحي، وأضافت أن فيروس كورونا انتقل إلى رئيسة البرلمان مايا غويكوفيتش، من موظف حكومي.

وأشارت إلى أن غويكوفيتش تحت المراقبة الطبية في الوقت الحالي، وبحالة جيدة، وبحسب آخر حصيلة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في صربيا 13 ألفا و792، توفي منهم 267، وتعافى 12 ألفا و338 مصابًا.

قيرغيزيا

ارتفع عدد موظفي مكتب الرئاسة القرغيزية ممن أصيبوا بفيروس كورونا إلى 17، بعد تسجيل 9 إصابات جديدة.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة البلاد، السبت، أن كل موظفي مكتب الرئاسة خضعوا لفحوصات عقب تسجيل إصابات بين أعضاء الوفد المرافق للرئيس سورونباي جينبيكوف، خلال زيارته إلى روسيا، بفيروس كورونا.

وأوضح البيان، أن نتيجة الاختبارات أكدت تسجيل 9 حالات جديدة لترتفع إجمالي الإصابات بين موظفي مكتب الرئاسة إلى 17.

والأربعاء، فرض جينبيكوف، على نفسه الحجر الصحي كتدبير احترازي، بعد تسجيل إصابات بين أعضاء الوفد المرافق له خلال زيارته إلى روسيا، بفيروس كورونا.

وأضاف المركز الإعلامي لرئاسة البلاد، أن نتيجة الفحوصات التي أجريت على جينبيكوف جاءت سلبية (غير مصاب).

وزار الوفد القيرغيزي برئاسة جينبيكوف، العاصمة الروسية، الثلاثاء، بهدف المشاركة في فعاليات الذكرى 75 لعيد النصر، إلا أن رصد إصابات بكورونا في الوفد المرافق، حالت دون حضوره الاحتفالات.

الإكوادور

في الإكوادور، واصلت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنقضية لتصل إلى 4406.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في الإكوادور، مساء الجمعة، فقد تم تسجيل 63 وفاة خلال 24 ساعة رفعت إجمالي الوفيات إلى 4406 حالة.

كما سُجِّلت 700 إصابة جديدة بالفيروس رفعت الإجمالي إلى 53 ألفًا و856 حالة.

كولومبيا

في كولومبيا، ذكرت وسائل الإعلام أن الـ24 ساعة الأخيرة شهدت وفاة 157 شخصًا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2811 وفاة، وارتفعت الإصابات إلى 84 ألفًا و442 بعد تسجيل 3843 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 34 ألفًا و937 متعاف، بعد تعافي 1588 شخصًا خلال 24 ساعة.

إيطاليا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، 8 وفيات فقط بفيروس كورونا لأول مرة منذ 29 فبراير/شباط الماضي.

وحسب المعطيات التي نشرتها الوزارة، السبت، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفاً و716، وسجلت البلاد 175 إصابة، رفعت الحالات النشطة إلى 16 ألفا و836، من بين حصيلة إجمالية وصلت إلى 240 ألفاً و136.

وسجلت الوزارة تعافي 969 من فيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد اختبارات كورونا 5 ملايين و277 ألفا و273 اختبار.

أمريكا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى ما يربو على 2.5 مليون، السبت، بعد أن شهدت ولايات من بينها أريزونا وفلوريدا ارتفاعا قياسيا.

وتُوفي ما يزيد على 125 ألف أمريكي بسبب كوفيد-19، وهو أعلى عدد من الوفيات المعروفة بسبب المرض في العالم.

وسجلت ولايتا فلوريدا وأريزونا الأمريكيتان اليوم السبت زيادة يومية كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، مما يسلط الضوء على الانتشار المتزايد للفيروس في العديد من الولايات الجنوبية والغربية، والتي بدأ بعضها في اتخاذ خطوات للتراجع عن خطط إنهاء إجراءات العزل العام.

وسجلت فلوريدا، صباح السبت، 9585 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي لليوم الثاني، بينما سجلت ولاية أريزونا 3591 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا، وهو ما يطابق رقمها القياسي السابق الذي سجلته في 23 يونيو الجاري.

وأظهر إحصاء لرويترز تسجيل ما يزيد على 45000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أمس الجمعة وذلك في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى ما يزيد على 2.5 مليون شخص.

وكانت الزيادة في الحالات أكثر وضوحا في الولايات الجنوبية والغربية مثل فلوريدا وتكساس اللتين بدأتا في اتخاذ خطوات لإعادة فرض القيود على الشركات، مما يهدد الوظائف والتعافي الاقتصادي المأمول.

وعلى عكس تحركاته المبكرة لتخفيف القيود، أمر حاكم ولاية تكساس جريج أبوت يوم الجمعة الحانات في جميع أنحاء الولاية بإغلاق أبوابها وطالب المطاعم بتقليص الطاقة الاستيعابية بها إلى 50 في المئة. كما طلبت ولاية فلوريدا، وهي ولاية أخرى أعادت فتح اقتصادها بصورة سريعة نسبيا، من أصحاب الحانات في الولاية التوقف فورا عن تقديم المشروبات الكحولية.

وقبل أيام، انضمت نيويورك إلى نيوجيرزي وكونيتيكت في فرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين إليها من ولايات شهدت معدلات إصابة مرتفعة.

البرازيل

تعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا في العالم بجائحة كورونا، إذ سجلت أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة مؤكدة حتى السبت، وأكثر من 56 ألف وفاة.

أعلنت البرازيل أنها وقعت اتفاقا بقيمة 127 مليون دولار للبدء في إنتاج لقاح تجريبي تطوره شركة (أسترازينيكا) لصناعة الأدوية وأظهر نتائج واعدة في مواجهة وباء كوفيد-19.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن لقاح أسترازينيكا يعد الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحا رسميا للوقاية من المرض.

وتجري شركة أسترازينيكا البريطانية بالفعل تجارب سريرية واسعة النطاق وفي مراحل متوسطة على اللقاح الذي طوره باحثون في جامعة أكسفورد.

وقال إلسيو فرانكو، المسؤول الثاني بقطاع الصحة العامة في البرازيل، في مؤتمر صحفي إن البلاد ستنتج مبدئيا نحو 30 مليون جرعة من اللقاح، وسيجري إنتاج نصف الكمية بحلول ديسمبر كانون الأول ونصفها الآخر بحلول يناير/ كانون ثانٍ المقبل.

بريطانيا

أظهرت أرقام حكومية، السبت، أن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43514 بزيادة 100 عن اليوم السابق.

وأفاد بيان لشرطة لندن بأنها ألقت القبض على سبعة أشخاص وضبطت سلاحا ناريا وسكينا خلال احتفالات غير قانونية في الشوارع خالفت قواعد التباعد الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ولا تسمح السلطات بالتجمعات الكبيرة في بريطانيا بسبب إجراءات التباعد الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن موجة الطقس الحار والتخفيف المزمع للقيود في الرابع من يوليو تموز دفع بعض الأشخاص إلى خرق القواعد.

وكانت الليلة الماضية هي الثالثة على التوالي التي يتعرض فيها أفراد شرطة للهجوم من جانب مشاركين في التجمعات لدى محاولة تفريقها.

وقال باس جاويد من شرطة العاصمة "كل الأحداث التي وقعت الليلة الماضية كانت غير قانونية وتخرق قواعد كوفيد-19".

وأضاف "الغالبية العظمى من الأشخاص المشاركين بالتجمعات غادروا المواقع دون مشكلة. ولكن، مرة أخرى، رفض عدد منهم المغادرة وارتكب أعمال عنف".

وجرى ضبط السكين والسلاح الناري في موقع في نيوهام بشرق لندن، وألقي القبض على رجلين على صلة بالسلاحين.

وفي واقعة أخرى في كينسال تاون بغرب لندن، ألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم أعمال عنف وخرقهم القواعد الصحية، وألقى أحد المشتبه بهم مقعدا على شرطي.

وقالت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، إن البلاد ستلغي فترة حجر صحي لمدة 14 يوما للعائدين من دول تعتبرها السلطات منخفضة المخاطر من عدوى كوفيد-19 وكذلك ستخفف إرشادات رسمية تنصح بعدم السفر إلى الخارج إلا للضرورة لبعض الدول والمناطق، وستسهل تلك التغييرات سفر البريطانيين للخارج لقضاء عطلات صيفية.

كما أدانت سلطات مدينة ليفربول سلوك الجماهير التي احتشدت لليلةٍ ثانية على التوالي للاحتفال بفوز فريقهم بالدوري الممتاز وحثتهم على العودة لبيوتهم بسبب مخاوف من ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 687 حالة إلى 193243 في المجمل، وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد ست حالات ليصل إلى 8954 إجمالا.

التشيك

قالت السلطات في جمهورية التشيك إنها سجلت 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل ارتفاع يومي تشهده البلاد منذ أوائل أبريل/ نيسان مع بدء موسم العطلة الصيفية الذي يستمر لشهرين في البلاد.

ويعتبر هذا أيضا رابع يوم على التوالي خلال الأيام العشرة الماضية يشهد ارتفاعا يوميا يربو على 100 حالة، وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة، تعتبر منطقة كارفينا الشرقية هي أكثر المناطق التي تشهد هذا الارتفاع في أعداد الحالات.

وأمس الجمعة هو آخر يوم دراسي بالنسبة للأطفال والطلبة الذين تستعد عائلاتهم لأخذ العطلات، حيث يقضيها معظم التشيكيين داخل البلاد بدلا من السفر إلى الخارج بسبب المخاوف من انتشار الفيروس والقيود المفروضة على السفر.

وكانت الحكومة قد رفعت تدريجيا معظم القيود على الشركات، فيما عدا ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والقيود المفروضة على ساعات العمل في الحانات والفعاليات الثقافية الكبيرة.

وقالت إنها ستركز على الحجر الصحي المحلي وإجراءات تتبع الفيروس وفحوصه بدلا من فرض إجراءات العزل العام في المستقبل، وبحلول السبت بلغ عدد حالات الإصابة في البلاد 11038 منها 349 وفاة.

أستراليا

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم السبت عن تسجيل 41 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، أي مثليّ المعدل اليومي الذي شهدته قبل أسبوع، إذ

تواجه صعوبة في السيطرة على انتشار الجائحة بينما تواصل باقي الولايات تخفيف قيود التباعد الاجتماعي.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن ولاية فيكتوريا، وهي ثاني أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، تشهد منذ 11 يوما إصابات تفوق العشر حالات يوميا أغلبها مرتبطة ببؤر تفش معروفة في ضواحي مدينة ملبورن.

ولدى الولاية حاليا 204 حالة نشطة من بين 270 حالة إصابة نشطة إجمالا في أستراليا بأكملها.

وإحدى الحالات الجديدة كانت لمسافر عائد. وتُلزم أستراليا كل مواطنيها العائدين من الخارج بالبقاء في حجر صحي في فنادق لمدة أسبوعين. لكن حوالي 30 في المئة من سكان فيكتوريا أحجموا عن الخضوع لفحص كوفيد-19 قبل أن يتركوا الحجر، حسبما قالو مسؤولو قطاع الصحة.

وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، تسجيل ست حالات إصابة جديدة اليوم السبت، وقال مسؤولون إن المسافرين العائدين للولاية الذين يرفضون الخضوع للفحص سيتعين عليهم البقاء في عزل صحي إلزامي لمدة عشرة أيام إضافية.

وعلى الرغم من زيادة عدد الحالات الجديدة في فيكتوريا، سجلت أستراليا نحو 7600 إصابة و104 وفيات، وهو معدل يقل كثيرا عن العديد من الدول الأخرى.

الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية في الهند اليوم السبت تسجيل ما يزيد عن 17 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويتجاوز بذلك العدد الإجمالي للإصابات 500 ألف مع زيادة التفشي في مدن كبرى من بينها العاصمة نيودلهي.

ووفقا لإحصاء لرويترز فالهند لديها حاليا رابع أكبر عدد إصابات مؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

ومن المتوقع أن تستمر حالات العدوى في الزيادة باطراد في الهند. ويقول خبراء يقدمون المشورة للحكومة الاتحادية إن على السلطات وضع تقليل معدل الوفيات كأولوية على احتواء انتشار المرض.

وفي ظل الزيادة السريعة لعدد حالات الإصابة بما يفوق طاقة المستشفيات، تسارع بعض المدن مثل نيودلهي لإنشاء مقرات مؤقتة تضم آلاف الأسرّة للحجر الصحي وعلاج مرضى كوفيد-19.

ويبلغ عدد سكان العاصمة نحو 20 مليون نسمة وليس لديها سوى 13200 سرير لمرضى كوفيد-19 وستضيف ما لا يقل عن 20 ألف سرير في الأسابيع القادمة وسيحرس الجيش بعض تلك المنشآت المؤقتة مع أطباء شبه عسكريين.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة تسجيل 5441 إصابة جديدة بفيروس كورونا و719 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 208392 إصابة و25779 حالة وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الإحصاء الرسمي، على الأرجح .