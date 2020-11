وصفه بالشهيد.. انتقادات من المعارضة لعمران خان بسبب أسامة بن لادن

وقال خان في كلمته وهو يسرد مدى التراجع في العلاقة بين إسلام أباد وواشنطن "لن أنسى أبدا مدى الإحراج الذي وقعنا فيه نحن الباكستانيين عندما جاء الأمريكيون إلى أبوت اباد وقتلوا أسامة بن لادن ليستشهد".

وصدر التعليق عن خان في البرلمان خلال استعراضه العلاقات المضطربة لبلاده مع الولايات المتحدة منذ أن قتلت قوات أمريكية خاصة بن لادن عام 2011 في مدينة أبوت أباد في شمال باكستان.

وقال خان "الأمريكيون جاءوا إلى أبوت أباد وقتلوا بن لادن. لقد استشهد".

وبعد كلمته التي نقلها التلفزيون واجه رئيس الوزراء الباكستاني ردود فعل سلبية من شخصيات معارضة ومراقبين.

وقال وزير الخارجية السابق وزعيم المعارضة، خواجة آصف للبرلمان "عمران خان زوّر التاريخ وأعلن بن لادن شهيدا اليوم".

وأضاف "المسلمون في كل أنحاء العالم يعانون بسبب التمييز الذي يواجهونه بسبب الإرهاب، ورئيس وزرائنا يزيد الأمر سوءا بوصفه أسامة بن لادن بشهيد الإسلام".

العلاقات الأمريكية الباكستانية

واتهم بيلاوال بوتو زارداري، رئيس حزب الشعب الباكستاني الذي كان في السلطة وقت قتل بن لادن، رئيس الوزراء باسترضاء المتطرفين، في حين لم يعلق المتحدث باسم الحكومة على الأمر.

وجاء خطاب خان مع انتقاد وزارة الخارجية الباكستانية لتقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يتهم باكستان بأنها لا تزال توفر ملاذا آمنا "لجماعات إرهابية إقليمية".

وذكر بيان لوزارة الخارجية الخميس "رغم إقرار التقرير بأن القاعدة تراجعت بشدة في المنطقة إلا أنه يهمل ذكر دور باكستان الحاسم في القضاء على القاعدة وهو ما قلل التهديد الذي شكله التنظيم على العالم في السابق".

