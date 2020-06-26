"واشنطن بوست": أمريكا تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بكورونا

وأضافت الصحيفة أن عدد الإصابات اليومية، الخميس، والذي وصل إلى 39 ألفا و327 إصابة، حسب الإدارات الصحية في الولايات الأمريكية، تجاوز العدد القياسي الذي سُجِّل، أمس الأول الأربعاء، والذي بلغ 38 ألفا و115 إصابة.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية سجلت عددًا قياسيا للإصابات بواقع 36 ألفا و400 إصابة في 24 من أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن ولايات مثل تكساس وأريزونا وفلوريدا ونيو مكسيكو أوقفت خططًا تتعلق بتخفيف الإغلاق، على خلفية ارتفاع عدد الإصابات، إذ سجلت ولاية تكساس وحدها 5 آلاف و996 إصابة بفيروس كورونا المستجد، الخميس.

وفي السياق، أعلنت ولاية تكساس الأمريكية، الجمعة، تراجعها عن إعادة الفتح وفرضت قيود الإغلاق مرة أخرى، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولاية الواقعة جنوب غربي الولايات المتحدة.

وتعين على الحانات إغلاق أبوابها اعتبارا من بعد ظهر الجمعة، في حين سيتعين على المطاعم الحد من طاقتها الاستيعابية إلى 50 في المئة اعتبارا من الإثنين المقبل، بعد أن كانت 75 في المئة حاليا، وتحتاج التجمعات الكبيرة في الهواء الطلق التي يزيد عددها على 100 شخص إلى موافقة السلطات.

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت فى بيان صحفى "في هذا الوقت، من الواضح أن ارتفاع الحالات مدفوع إلى حد كبير بأنواع معينة من الأنشطة، ومن بينها تجمع سكان تكساس فى الحانات". وأكد أنه يريد أن تكون القيود لفترة محدودة.

يشار إلى أن عدد الأمريكيين المصابين بالفيروس التاجي بلغ، حتى الآن، مليونين و514 ألفًا و822 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 126 ألفًا و932 مصابًا، بينما تعافى مليون و52 ألفًا و880 مصابًا.

وعالميًّا، أصيب 9 ملايين و796 ألفًا و64 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، وأودى الفيروس التاجي بحياة 493 ألفًا و870 مصابًا، في حين تعافى 5 ملايين و299 ألفًا و275 شخصا، حتى اللحظة.