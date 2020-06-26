هل ينقل البعوض فيروس كورونا؟ دراسة إيطالية تجيب

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت من قبل أنه لا يوجد دليل على أن الوباء يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات القادرة على نقل الملاريا أو حمى الضنك أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر.

لكن الدراسة الأخيرة التي أجريت بالتعاون مع "معهد الطب الحيواني التجريبي في البندقية" (آزسفا) أظهرت أن بعوض النمر الآسيوي أو البعوض الشائع لا ينقل فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المعهد في بيان "أظهرت الاختبارات أن الفيروس الذي ينتقل إلى البعوض عن طريق حقنها بدم يحمل الوباء، لم يتكاثر ولذلك من المستحيل أن تنقل الحشرات الفيروس من خلال لدغاتها".

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 9 ملايين و800 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 494 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و300 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.