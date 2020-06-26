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سياسة

هل ينقل البعوض فيروس كورونا؟ دراسة إيطالية تجيب

بعوضة النمر الآسيوي
بعوضة النمر الآسيوي
26/6/2020

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت من قبل أنه لا يوجد دليل على أن الوباء يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات القادرة على نقل الملاريا أو حمى الضنك أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر.

لكن الدراسة الأخيرة التي أجريت بالتعاون مع "معهد الطب الحيواني التجريبي في البندقية" (آزسفا) أظهرت أن بعوض النمر الآسيوي أو البعوض الشائع لا ينقل فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المعهد في بيان "أظهرت الاختبارات أن الفيروس الذي ينتقل إلى البعوض عن طريق حقنها بدم يحمل الوباء، لم يتكاثر ولذلك من المستحيل أن تنقل الحشرات الفيروس من خلال لدغاتها".

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 9 ملايين و800 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 494 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و300 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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