هل يضرّ مرض فيروس كورونا بالمخ؟ دراسة أوربية تجيب (فيديو)

وقال الباحثون إن النتائج هي أول نظرة تفصيلية على مجموعة من المضاعفات العصبية لمرض كوفيد-19 وتؤكد ضرورة إجراء دراسات أكبر لاكتشاف الآليات التي تقف وراءها والمساعدة في البحث عن علاجات.

وقالت سارة بيت، الأستاذ بكلية لندن الجامعية والتي شاركت في قيادة الدراسة "هذه لمحة مهمة عن مضاعفات المرض ذات الصلة بالمخ في المرضى الذي تلقوا علاجا بالمستشفيات.

وأكدت ضرورة مواصلة جمع المعلومات لفهم الفيروس الذي اجتاح العالم بشكل كامل.

وتناولت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت للطب النفسي يوم الخميس، بالتفصيل 125 حالة من مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

تجربة عملية

وأشارت دراسة سابقة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أن الفيروس التاجي قد يصيب الدماغ ويتكاثر في خلايا المخ، في حين أشارت صحيفة (الفاينانشيال تايمز) إلى أن جهات علمية بصدد مراجعة هذه الورقة.

واستخدم العلماء كرات صغيرة من أنسجة المخ المستزرعة تسمى العقول الصغيرة لمحاكاة تأثير الفيروس على أنسجة المخ البشرية، يتم استخدامها عادة في الاختبارات الصيدلانية وأبحاث الفيروسات.

ويظهر الفحص المجهري للعقول الصغيرة أن الفيروس الذي يسبب كوفيد- 19 يمكن أن يصيب الخلايا العصبية ويتكاثر عشرة أضعاف في ثلاثة أيام.

وبما أن العقول الصغيرة لا تحتوي على حاجز الدم-الدماغ الموجود في العقول الحقيقية، فمن غير المعروف إن كان الفيروس سيكون قادرا على اختراق الدماغ من تلقاء نفسه.

ومع ذلك، يمكن للالتهاب الشديد – الذي لوحظ في مرضى فيروس كورونا المستجد، أن يكسر الحاجز.

Alterations in Mental Status (from #encephalitis [brain inflammation] to #psychosis) 2nd most common complication of #COVID19 – often in younger people in our @TheLancetPsych Study published just now:https://t.co/0GMHlQaQJT@TheLancet @TheLancetNeuro @TheLancetInfDis @LancetGH

— Dr Benedict D Michael MD, PhD (@BenedictNeuro) June 25, 2020