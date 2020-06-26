مصر تسجل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن 403 من المصابين تماثلوا للشفاء وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16 ألفًا و338 ، حتى الآن.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 16338 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي…https://t.co/FewvHJ7o74 pic.twitter.com/gxinEhhWIl — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) June 25, 2020

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد 61 ألفًا و130 حالة، من بينها ألفان و533 حالة وفاة.

ولا يزال أعلى معدل إصابة بالفيروس التاجي في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة والقليوبية)، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابة بالفيروس، حتى الساعة.