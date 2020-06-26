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سياسة

مصر تسجل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر
25/6/2020

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن 403 من المصابين تماثلوا للشفاء وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16 ألفًا و338 ، حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد 61 ألفًا و130 حالة، من بينها ألفان و533 حالة وفاة.

ولا يزال أعلى معدل إصابة بالفيروس التاجي في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة والقليوبية)، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابة بالفيروس، حتى الساعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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