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سياسة

مصر: أعلى زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال أسبوع

ميدان العتبة بالقاهرة خالٍ من المارة على غير العادة متأثرًا بأزمة فيروس كورونا المستجد
ميدان العتبة بالقاهرة خالٍ من المارة على غير العادة متأثرًا بأزمة فيروس كورونا المستجد
26/6/2020

وسجلت مصر 1625 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، في حين بلغ عدد الحالات الجديدة، الخميس، 1569 إصابة، بينما سُجّلت 1420 إصابة جديدة الأربعاء الماضي.

وسجلت الجمعة الماضية أعلى المعدلات اليومية للحالات الجديدة بالفيروس التاجي في مصر، بواقع 1774 حالة إصابة جديدة.

كما سجلت، اليوم، ثاني أعلى نسبة وفيات بالفيروس التاجي خلال أسبوع، ووصل عدد الوفيات إلى 87 حالة وفاة، بينما سجّل أعلى معدل وفيات، السبت الماضي، بزيادة حالتين، أي 89 حالة وفاة.

وارتفع إجمالي عدد حالات التعافي إلى 16 ألفًا و737 متعافٍ، وأودى الفيروس بحياة 2620 مصابًا، من بين إجمالي عدد المصابين والبالغ عددهم 62 ألفًا و755 مصابًا، حتى الآن.

وقررت الحكومة المصرية، الثلاثاء الماضي، إعادة الحياة تدريجيا اعتبارا من غد السبت، وتخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وأعلنت الحكومة حينذاك إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع تشغيلها بطاقة استيعابية تبلغ نسبتها 25 في المئة، وغلق المطاعم الساعة التاسعة مساءً، والمقاهي الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي مع منع تقديم الشيشة (النرجيلة). 

وشملت قرارات الحكومة تخفيف ساعات حظر التجوال من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة الرابعة صباحًا، مع إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، والنوادي والكنائس، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وفرض عقوبات على المخالفين. 

وقررت الحكومة استمرار غلق قاعات المناسبات والأفراح، ودور العزاء، مع استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق العامة، ودراسة فتحها في مرحلة لاحقة.  

وعلى الصعيد العالمي، اقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد كثيرًا من عتبة العشرة ملايين إصابة، إذ أصيب 9 ملايين و840 ألفًا و498 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بالإصابة 494 ألفًا و719 مصابًا، وارتفع عدد حالات التعافي إلى 5 ملايين و314 ألفًا و530 متعافٍ، حتى اللحظة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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