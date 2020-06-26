كورونا.. ازدياد الإصابات في أوربا وتصاعد مقلق في أمريكا وتضارب حول رئيس البرازيل

وقال مدير فرع أوربا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ خلال مؤتمر صحفي "الأسبوع الماضي، شهدت أوربا ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية للمرة الأولى منذ أشهر، شهد 30 بلداً ارتفاعاً في عدد الإصابات التراكمية خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف أنه "في 11 من هذه الدول أدى تسارع العدوى إلى انتشار كبير مرة أخرى يمكن، في حال عدم السيطرة عليه، أن يدفع الانظمة الصحية الى استنفاد طاقاتها مرة أخرى في أوربا".

وأشاد في المقابل برد الفعل السريع من دول مثل بولندا والمانيا وإسبانيا في مواجهة انتشار الحالات الجديدة في المدارس ومناجم الفحم وأوساط الإنتاج الزراعي.

وكانت المانيا أعلنت الثلاثاء للمرة الأولى اعادة فرض حجر على مستوى محلي شمل 600 ألف شخص.

وبحسب المنظمة فإن القارة الأوربية تسجل يوميا حوالى 20 ألف إصابة جديدة وأكثر من 700 وفاة.

أمريكا تسجل رقما قياسيا في الإصابات الجديدة

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء الولايات المتحدة بما لا يقل عن 39818 يوم الخميس، وهي أكبر زيادة في يوم واحد للوباء.

وتم تسجيل أكثر من 36000 حالة إصابة جديدة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وهو أقل ببضع مئات من الرقم القياسي المسجل في 24 أبريل نيسان وبلغ 36426.

وشهدت أيضا ولايات ألاباما وأريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وأيداهو ومسيسيبي وميزوري ونيفادا وأوكلاهوما وساوث كارولينا، ارتفاعات قياسية في هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن خبراء حكوميين يعتقدون أن أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بالفيروس، وهو أكثر بعشر مرات من الاحصاءات الرسمية.

من ناحية أخرى قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليونين و374 ألفا و282 شخصا بزيادة 37667 حالة عن الإحصاء السابق.

وأوضحت أن عدد الوفيات ارتفع 692 ليصل الإجمالي إلى 121809 حالات.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 يونيو حزيران مقارنة بالتقرير السابق.

عاملة صحية أمام أحد المشافي في ولاية تكساس-23 يونيو

تكساس توقف رفع الإغلاق

هذا، وأوقف حاكم ولاية تكساس مؤقتا إعادة فتح الولاية يوم الخميس مع تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والعلاج في المستشفيات بينما سجلت البلاد رقما قياسيا جديدا في زيادة حالات الاصابة ليوم واحد.

وشهدت ولاية تكساس التي كانت في طليعة الجهود لإعادة فتح الاقتصادات المتضررة التي أغلقت في مواجهة الجائحة، واحدة من أكبر القفزات في حالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغ عن أكثر من 6000 في يوم واحد يوم الاثنين.

وسجلت تكساس أيضا عددا قياسيا في دخول المرضى المستشفيات لمدة 13 يوما على التوالي، وأوقف إجراء العمليات الجراحية الاختيارية في مناطق هيوستون ودالاس وأوستن وسان أنطونيو لتوفير أسرة بالمستشفيات.

وتأتي الأرقام المتزايدة في تكساس في إطار عودة لتفشي المرض على الصعيد الوطني في الولايات التي تجنبت وطأة التفشي الأولي أو تحركت مبكرا لرفع القيود المفروضة على السكان والشركات.

13 إصابة جديدة في الصين

في الصين التي انطلق منها الفيروس، أعلنت لجنة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس الخميس انخفاضا عن 19 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان منها إن من بين هذه الإصابات، كانت 11 حالة في بيجين بانخفاض عن 13 في اليوم السابق.

وحتى أمس الخميس، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي للصين في المجمل 83462 حالة.

رئيس البرازيل جايير بولسونارو

رئيس البرازيل "مصاب" رغم تحليله السلبي

قال رئيس البرازيل جايير بولسونارو، الخميس إنه ربما أصيب بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق وإنه قد يخضع للفحص مرة أخرى، بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع.

وقال بولسونارو إن نتائج تحاليله جاءت سلبية مرتين لكنه خاض معركة مع المحاكم لمنع نشر نتائج فحوص المستشفى، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن إن كان أصيب بالمرض أم لا.

وسجلت البرازيل، 1141 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقاً لمعطيات وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 55 ألفا و54.

وبلغ إجمالي الإصابات مليونا و233 ألفا و147، بعد تسجيل 39 ألفا و483 حالة جديدة.

وتتصدر البرازيل قائمة البلدان الأكثر تسجيلًا للوفيات والإصابات في أمريكا اللاتينية، وتحل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات والوفيات.