غرفة عمليات سرت- الجفرة للسيسي: هواء بلادنا خط أحمر (فيديو)

وتعليقا على تصريحات السيسي، قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم "غرفة عمليات سرت- الجفرة" في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: "نقول للسيسي إن ليبيا بالكامل خط أحمر. هواء ليبيا خط أحمر".

وأضاف: "العالم يعلم جيدا أن روسيا وفرنسا تدعمان حفتر والدليل العثور على أسلحة فرنسية في غريان".

واستطرد: "لن نسمح لهذا المتمرد حفتر (اللواء المتقاعد خليفة حفتر) بالوصول إلى السلطة ولن نتحاور معه"، مشيرا إلى أن قوات الوفاق "لن ترضى بتقسيم ليبيا".

وأكد المسؤول العسكري الليبي: "تركيا لم تدعمنا تحت الطاولة وإنما دعمتنا من خلال اتفاقيات معلنة".

وأكد عزم قوات الوفاق على تحرير مدينة سرت (شمال وسط ليبيا) رغم تهديدات الدولة الداعمة لقوات خليفة حفتر.

وحول تحذيرات البعض من إمكانية الصدام مع الجيش المصري حال الإقدام على تحرير سرت، قال دراه: "لا نريد الصدام مع الجيش المصري".

وأضاف: "نريد بناء الدولة المدنية، دولة القانون، ولن تكون هناك عسكرة للدولة، نريد تحرير بلادنا".

وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، قبل أسبوع، ألمح السيسي إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك" معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

وقال السيسي مخاطبا قوات الجيش: "تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".

ونددت حكومة الوفاق، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/نيسان2019 .

ومع تراجع قوات حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام قوات الوفاق، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.