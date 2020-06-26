ضوء برتقالي ساطع.. انفجار في منشأة لتخزين الغاز بموقع عسكري إيراني والسلطات تحقق

وأكدت وكالة أنباء إسنا الإيرانية أن الانفجار في شرق طهران ناجم عن انفجار خزان غاز صناعي بإحدى منشآت وزارة الدفاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية في تصريح للتلفزيون الإيراني إن الانفجار وقع في مخزن للغاز الصناعي بأحد مواقع الوزارة في منطقة بارجين شرقي العاصمة.

وأوضح المتحدث أن الحريق أُخمد ولم تقع إصابات، ولم يذكر معلومات عن سبب الانفجار.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة فارس إنّ الضوء الساطع سببه "انفجار خزّان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة، ونقلت عن مصدر مطّلع قوله أنّ الموقع الذي وقع فيه الانفجار ليس تابعا للجيش.

وتعتقد أجهزة الأمن الغربية أن طهران أجرت تجارب تتعلق بتفجيرات قنابل نووية منذ أكثر من عقد من الزمان. ونفت إيران ذلك.

وشوهد ضوء ساطع ليلة الجمعة في سماء طهران وفقًا لصور تمّ تناقلها على نطاقٍ واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حسب ما أفادت وكالة فارس الإيرانيّة للأنباء.

وقالت الوكالة، إنّه في الساعات الأولى بعد منتصف الليل "أفاد عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي بأنّهم شاهدوا ضوءا برتقاليا في الشطر الشرقيّ من طهران".

وأضافت "في مقاطع الفيديو التي أرسلها القرّاء، يَظهر هذا الضوء لبضع ثوانٍ" مشيرةً إلى أنّها تسعى إلى معرفة معلومات إضافيّة من السلطات.

هذا و ذكرت وكالة (مهر) للأنباء أنّ "دويًّا رهيبا سُمع في المنطقة. وقالت إن هذا الدوي سُمع بوضوح في برديس وبومهن ومناطق قريبة من العاصمة الإيرانية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولتها مواقع إخبارية محلية انفجارا بضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.

فيديو جديد للانفجار في طهران pic.twitter.com/ThkWtQ07wi — عمار آغا القلعة (@Ammaraghaalkala) June 25, 2020

و نقلت وكالة إسنا (غير حكومية) عن مصدر مطلع في القوات الإيرانية المسلحة (لم تسمه) قوله إن "العمل جار على التحقق من أنباء انفجار شرقي العاصمة طهران".

وأضاف "ندعو المواطنين إلى انتظار تلقي الأنباء من مصادر رسمية بشأن الحادثة، وعدم الاكتراث بشائعات تروج لها وسائل إعلام أجنبية معادية".

وكان حميد رضا غودارزي، نائب حاكم محافظة طهران، قد أعلن في وقت سابق أنهم بدءوا تحقيقًا في الحادث.

وبالتزامن مع هذا الانفجار كان حريقٌ قد اندلع بسبب انفجار مجهولة أسبابه وقع في أعمدة الكهرباء الرئيسية بمدينة شيراز التابعة لولاية فارس، مما نتج عنه انقطاع التيار عن نصف المدينة.