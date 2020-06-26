ترمب: بولتون "أحمق" وتعيينه كان خيارا خاطئا (فيديو)

جاء ذلك في مقابلة على قناة فوكس نيوز، الخميس، حيث تطرق إلى قضية الكتاب المثير للجدل، الذي أصدره بولتون حول عمله في البيت الأبيض، وينتقد فيه الرئيس ترمب.

وقال ترمب "عند إدارة البلاد يمكن أن تقوموا بخيارات خاطئة، كتعيين شخص أحمق مثل بولتون".

وأردف الرئيس الأمريكي أن بولتون "لم يؤد عمله جيدا، ولم يكن ذكيا"، واعتبر أن كل ما يريده بولتون "هو قصف الجميع بالقنابل".

وأضاف ترمب " أعتقد أنه الرجل الوحيد الذي صادفته td حياتي، ولم أره مبتسما. وسألته: ألا تبتسم على الإطلاق يا جون؟ هذا يفسر الكثير عن طبيعة أي شخص".

وجه بولتون بمذكراته التي نشرت مؤخرا عدة انتقادات لترمب (رويترز)

وأشار ترمب إلى أن السياسة الخارجية التي كان يقترحها بولتون ليست صائبة.

وتابع "بولتون كان شخصا مريضا، هناك أشياء لا تسير على ما يرام لديه، ولاحظت ذلك مبكرا".

ووجه بولتون بكتاب مذكراته الذي حمل عنوان "الغرفة التي حدث فيها ذلك"، انتقادات عدة لترمب، وحمل اتهامات رآها البعض "مؤذية جدا" للرئيس، وبخاصة في هذا التوقيت الذي يدير فيه ترمب حملة لإعادة انتخابه.