بعد تصريحات نتنياهو.. الإمارات تعلن تعاونا مباشرا مع إسرائيل لمكافحة كورونا (فيديو)

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الخميس أيضا عن "تعاون" مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة وباء كوفيد-19، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقالت وام "تأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة، ضمن أولوية إنسانية وتعاون بنّاء، يهدف إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعاون من أجل صحة مواطني المنطقة".

شركتان من القطاع الخاص الاماراتي توقعان مع شركتين إسرائيليتين اتفاقا لتطوير الأبحاث والتكنولوجيا الهادفة لمكافحة #كوفيد19#وام https://t.co/buC0CPacaC — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 25, 2020

وتابعت "في ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم فإنه من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، للعمل معاً من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلاً لها".

وفي السياق نفسه كشفت صحيفة إسرائيلية، الخميس، أن طائرة إماراتية محملة بـ100 ألف جهاز فحص كورونا حطت في تل أبيب، في 26 مارس/ آذار الماضي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إنّ "طائرة إماراتية هبطت في إسرائيل محملة بـ 100 ألف جهاز فحص كورونا".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الطائرة التي أقلعت من أبوظبي، سارت بشكل مباشر إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان نتنياهو أن تل أبيب ستوقع اتفاقا مع الإمارات بشأن التعاون لمحاربة فيروس كورونا، حيث قال في بيان "سيُعلِن وزيرا الصحة الإسرائيلي والإماراتي عن بدء تعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا"، مضيفا أن هذا التعاون سيشمل مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا.

وأضاف أن "هذا نتيجة اتصالات مطوّلة ومكثفة خلال الأشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذا هو التعاون الرسمي الأول بين البلدين".

بالفيديو: تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو حول إطلاق تعاون بين دولة إسرائيل🇮🇱 ودولة الإمارات العربية المتحدة🇦🇪 في مجال مكافحة فيروس كورونا. pic.twitter.com/mJE1OWZNnu — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) June 25, 2020

تاريخيا، اشترطت الدول العربية، باستثناء مصر والأردن، حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

لكن في الأعوام الأخيرة، طوّرت السلطات الإسرائيلية علاقات غير معلنة مع دول الخليج، ومن بينها الإمارات التي تشاركها المخاوف من نفوذ إيران المتنامي في المنطقة.

وقال نتنياهو "كلما كنا أقوى وأعظم، نردع أعداءنا ونقرب أصدقاءنا منا".

لكن السياق الاقليمي يزداد توترا مع اقتراب اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارات محورية بشأن مشروع ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا الصدد، قال سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة في مقال نشر منذ نحو أسبوعين في جريدة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن"الضم سيضع بالتأكيد حدا للتطلعات الإسرائيلية في إقامة علاقات أفضل مع العالم العربي والإمارات على مستويات الأمن والاقتصاد والثقافة".

وأضاف الديبلوماسي في أول مقال يُنشَر بالعبرية لمسؤول إماراتي، وفق محللين، أنه "أخيراً، روج مسؤولون إسرائيليون لنقاشات مثيرة حول تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى. لكن مشروع الضمّ والنقاشات حول التطبيع متناقضان".

وتابع "التقارب المحتمل مع إسرائيل يمكن أن يذهب أدراج الريح في حال حدث الضمّ"، معتبرا أن المشروع الإسرائيلي يمكن أن "يثير العنف ويحيي التطرف".

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