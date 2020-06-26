الصحة العالمية تعلن عن تكلفة إنتاج لقاح وعلاج لفيروس كورونا

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "من أجل السيطرة على كوفيد-19 وإنقاذ الأرواح، نحتاج إلى لقاحات وأدوات تشخيص وعلاجات فعالة، بكميات وسرعة غير مسبوقتين".

وأضاف "بما أن كامل العالم يمكن أن يتضرر من كوفيد-19، من الواضح أنه يجب أن يتمكن العالم بأكمله من الحصول على جميع أدوات الوقاية والرصد والعلاج، لا فقط من يملك الامكانيات لدفع مقابل لها".

وقالت المنظمة أثناء عرضها تفاصيل مبادرة "تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد-19" الهادفة لحشد الموارد الدولية لاحتواء الوباء، والتي أطلقتها نهاية أبريل/ نيسان الماضي مع شركائها، أن "الخطط المقدمة اليوم تدعو لتمويل بقيمة 31.3 مليار دولار للفحوص والعلاجات واللقاحات" خلال العام القادم.

وأضافت أنه تم التعهّد بما قدره 3.4 مليار دولار من هذا المبلغ حتى الآن، بالتالي "يجب جمع 27.9 مليار دولار إضافي، بينها 13.7 مليار لتغطية الحاجات الفورية".

وقالت المبعوثة الخاصة لهذه المبادرة الدولية نغوزي أكونجو أويلا "إن لم نقم بالتعبئة الآن، ستتفاقم الكلفة البشرية والتداعيات الاقتصادية".

وأضافت "رغم أن الأرقام تبدو كبيرة، إلاّ أنها ليست كذلك إذا ما نظرنا إلى البديل. إن أنفقنا مليارات حاليا، يمكننا تجنب إنفاق آلاف المليارات لاحقا. يجب التحرك الآن، ومعا".

وستسمح التمويلات بتوزيع 500 مليون فحص و245 مليون جرعة علاج في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط بحلول منتصف 2021، وملياري جرعة لقاح في العالم نصفها في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط بحلول نهاية 2021.

واقترب عدد الوفيات حول العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره من 500 ألف وفاة من بين نحو 10 ملايين مصاب.

وينعقد مؤتمر مانحين السبت بالتوازي مع حفل كبير عبر الانترنت سيشارك فيه نجوم كبار من عالم الموسيقى، على غرار شاكيرا وكولدبلاي وجاستين بيبر، للمساعدة في تعبئة التبرعات من أجل البحوث المرتبطة بكوفيد-19.

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية إن لقاحا تطوره شركة "أسترازينيكا" للوقاية من كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقا في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

وقالت سمية سواميناثان إن لقاحا تطوره شركة "مودرنا" ليس بعيدا أيضا عما توصلت إليه "أسترازينيكا" وذلك من بين أكثر من 200 لقاح مقترح دخلت 15 منها مرحلة التجارب السريرية.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تجري محادثات مع عدة مصنعين صينيين من بينهم "سينوفاك" بشأن لقاحات محتملة.

ودعت سواميناثان إلى التفكير في التعاون في تطوير لقاح لكوفيد-19 بطريقة مماثلة لتجربة (سوليداريتي) التي تنفذها المنظمة فيما يخص الأدوية.