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سياسة

"10 ملايين بدلاً من 5".. مضاعفة مكافأة الإدلاء بمعلومات عن زعيم تنظيم الدولة

عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم داعش الجديد
عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم داعش الجديد
25/6/2020

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن محمد سعيد عبد الرحمن المولى الصلبي (والمعروف أيضا باسم حجي عبد الله المولى) "ساعد في ارتكاب وتبرير واختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غربي العراق وذبحهم والمتاجرة بهم".

ونشر حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية تغريدة تفيد بمضاعفة واشنطن للمكافاة من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على زعيم تنظيم داعش الجديد "حجي عبد الله".

وقال الحساب في تغريدة أخرى "احصل على ١٠ ملايين دولار بدلاً من الـ ٥ ملايين"! مضيفا أن حجي عبد الله قام "بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من إخوانكم".

وقالت الخارجية الأمريكية إنه مع هزيمة تنظيم الدولة في ساحة المعركة "لا تزال الولايات المتحدة مصممة على تحديد وإيجاد قادة التنظيم الإجراميين".

وكانت واشنطن وضعت الزعيم الجديد لتنظيم الدولة في مارس/آذار الماضي على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

وقُتل زعيم تنظيم الدولة السابق، أبو بكر البغدادي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسميا تعيين "أبا إبراهيم الهاشمي" القرشي خلفاً للبغدادي.

لكنّ القرشي لم يكن معروفًا لدى المحللين، حتّى إنّ بعضهم شكك في وجوده من الأصل. ومنذ ذلك الحين، حددت العديد من أجهزة المخابرات الغربية المولى على أنّه الزعيم الحقيقي لتنظيم الدولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات
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