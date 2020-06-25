البث الحي
سياسة

"هل الإمارات عضو بالناتو؟".. هجوم حاد على قرقاش لدعمه فرنسا ضد تركيا

قرقاش أثار الجدل بتضامنه مع فرنسا ضد تركيا
قرقاش أثار الجدل بتضامنه مع فرنسا ضد تركيا
25/6/2020

وقال قرقاش في تغريدته "تؤكد دولة الإمارات تضامنها مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا".

وأضاف الوزير الإماراتي "وندين بشدة سلوكها الخطير في استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر".

وجرّت هذه التغريدة على الوزير الإماراتي هجومًا حادًا من قبل رواد تويتر (المنصة الأبرز في دول الخليج)، مستغربين هذا الاصطفاف الإماراتي "غير المبرر" إلى جانب فرنسا.

وشهدت العلاقات بين تركيا وفرنسا، البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تدهورا كبيرا في الأيام الأخيرة، تضمنت اتهامات باريس لأنقرة بالتعرض لسفينة حربية فرنسية في البحر المتوسط، تلا ذلك هجوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الدور التركي في ليبيا استتبعه انتقاد تركي لاذع لماكرون.

وردت تركيا أمس الثلاثاء على الهجوم الذي شنته فرنسا على الدور التركي في ليبيا، قائلة إن هجوم باريس لا يمكن تفسيره سوى أنه "خسوف للعقل".

https://twitter.com/AbuAlmahdawi/status/1276004508527669248?ref_src=twsrc%5Etfw

وتصاعدت حدة التوترات بين أنقرة وباريس حول الوضع في ليبيا إذ تدعم باريس اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يشن هجمات على حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليا والتي تحظى بدعم تركي.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 بعد ثورة شعبية غرقت ليبيا في فوضى النزاعات والصراع على السلطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين