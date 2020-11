لضمان توزيعها بالتساوي.. تحالف لإنتاج 4 مليارات جرعة من لقاحات فيروس كورونا

وقال جيمس روبنسون، وهو مسؤول تنفيذي في الصيدلة الحيوية منذ فترة طويلة، ويقود مسعى التصنيع الواسع لتحالف الاستعداد للأوبئة والابتكار ، إن التحالف يعتزم اختيار مصنعين أو ثلاثة مصانع لتصنيع كل لقاح.

وأوضح روبنسون، خلال مقابلة مع رويترز "في الوقت الحالي، نعرف أن في مقدورنا إنتاج ملياري جرعة نحدده، نوعا من الحد الأدنى لما نستهدفه".

وقال إن التحالف يعتزم أن يكون لديه ما بين ثمانية إلى عشرة مواقع توزيع إقليمية "كي لا نضطر إلى عمل كل شيء مركزيا، ثم محاولة شحنه حول العالم".

ورغم عدم حصول أي لقاح على الموافقة بعد، إلا أن لدى التحالف بالفعل قائمة طلبات لسلاسل للتصنيع والإمداد، لضمان توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا بالتساوي في أنحاء العالم.

دعم من حكومات ومنظمات

ويحظى التحالف الذي يتخذ من أوسلو عاصمة النرويج مقرا له، بدعم 14 حكومة، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومجموعة شركات ويلكوم البريطانية.

ووزع التحالف 829 مليون دولار حتى الآن للأبحاث على لقاح لفيروس كورونا من خلال اتفاقات شراكة مع مطورين على أمل أن ينجح بعضها.

وقال روبنسون "معظم الناس لا يصدقون أن أربعة مليارات جرعة أمر ممكن، وأنا أرى أنه ممكن".

وأضاف روبنسون، وهو مستشار التصنيع لدى التحالف وعمل لدى بعض كبرى الشركات العالمية المنتجة للقاحات، من بينها سانوفي وميرك، أن التحالف وضع خطة التصنيع استنادا إلى قدرات المصنعين والاحتياجات المحددة من اللقاحات المختلفة.

وأكد أن التحالف يراعي ضمان ألا يؤدي العمل لإنتاج لقاح لمنع الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى تهميش لقاحات أخرى حيوية وهي مسألة كانت باعث قلق خاص للبلدان الأقل نموا.

