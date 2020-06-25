البث الحي
سياسة

لضمان توزيعها بالتساوي.. تحالف لإنتاج 4 مليارات جرعة من لقاحات فيروس كورونا

تحالف داعم لإنتاج لقاحات لفيروس كورونا يعتزم إنتاج أربعة مليارات جرعة
تحالف داعم لإنتاج لقاحات لفيروس كورونا يعتزم إنتاج أربعة مليارات جرعة
25/6/2020

وقال جيمس روبنسون، وهو مسؤول تنفيذي في الصيدلة الحيوية منذ فترة طويلة، ويقود مسعى التصنيع الواسع لتحالف الاستعداد للأوبئة والابتكار ، إن التحالف يعتزم اختيار مصنعين أو ثلاثة مصانع لتصنيع كل لقاح.
وأوضح روبنسون، خلال مقابلة مع رويترز "في الوقت الحالي، نعرف أن في مقدورنا إنتاج ملياري جرعة نحدده، نوعا من الحد الأدنى لما نستهدفه".
وقال إن التحالف يعتزم أن يكون لديه ما بين ثمانية إلى عشرة مواقع توزيع إقليمية "كي لا نضطر إلى عمل كل شيء مركزيا، ثم محاولة شحنه حول العالم".
ورغم عدم حصول أي لقاح على الموافقة بعد، إلا أن لدى التحالف بالفعل قائمة طلبات لسلاسل للتصنيع والإمداد، لضمان توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا بالتساوي في أنحاء العالم.

دعم من حكومات ومنظمات 

ويحظى التحالف الذي يتخذ من أوسلو عاصمة النرويج مقرا له، بدعم 14 حكومة، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومجموعة شركات ويلكوم البريطانية.
ووزع التحالف 829 مليون دولار حتى الآن للأبحاث على لقاح لفيروس كورونا من خلال اتفاقات شراكة مع مطورين على أمل أن ينجح بعضها.
وقال روبنسون "معظم الناس لا يصدقون أن أربعة مليارات جرعة أمر  ممكن، وأنا أرى أنه ممكن".
وأضاف روبنسون، وهو مستشار التصنيع لدى التحالف وعمل لدى بعض كبرى الشركات العالمية المنتجة للقاحات، من بينها سانوفي وميرك، أن التحالف وضع خطة التصنيع استنادا إلى قدرات المصنعين والاحتياجات المحددة من اللقاحات المختلفة.
وأكد أن التحالف يراعي ضمان ألا يؤدي العمل لإنتاج لقاح لمنع الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى تهميش لقاحات أخرى حيوية وهي مسألة كانت باعث قلق خاص للبلدان الأقل نموا.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و450 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 482 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و105 آلاف، وفق موقع "Worldometers".

 

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين