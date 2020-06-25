لزيادة المتابعين.. مدونان مصريان يجمعان الآلاف من الأدوية النادرة (فيديو)

وجمع المدوّنان، عمرو راضي وعلي غزلان، آلاف العبوات لأدوية نادرة بعضها يستخدم في علاج كورونا ومستلزمات وقائية شحيحة، عرضا توزيعها مجانا مقابل متابعة حسابات معينة، الأمر الذي أثار الجدل في مصر.

وظهر راضي في فيديو يطالب الجماهير بمتابعته للحصول على دواء اللاكتوفرين لعلاج الكورونا مع كمامات طبية والكحول، مما أثار ضده عاصفة من الانتقادات.

وتصدر وسم #حاسبوا_عمرو_راضي موقع تويتر للمطالبة بمحاسبته ومعاقبته على فعلته الدواء التي اعتبروها "جريمة" في حق المجتمع، وأنه أساء التصرف.

وخرج بعدها راضي بفيديو جديد يبرر فيه موقفه، موضحًا أن هناك سوءَ فهم والتباساً في الأمور.

ونشر عمرو مجموعة من الفيديوهات أثناء توزيعه للمستحضرات الطبية على مستفيات العزل. وقال المدونان إنهما قصدا "فعل الخير".

كما كتب علي غزلان على فيسبوك مبررًا "حبينا يكون لينا دور علي أرض الواقع في ظل الأزمة ووباء الكورونا اللي احنا فيه. أكبر أزمة كنا بنمر بيها هي نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات".

وتابع "احنا مش مستهترين بالأزمة، ولا الحاجات دي احنا مخبينها ف بيوتنا. بالعكس احنا كنا بنحاول نلاقي الحاجات اللي مش موجودة في السوق تحديداً عشان نقدر نوفرها. ماهو لو كنا هنوزع حاجة موجودة كدة كدة في السوق كان هيبقى ايه هدفنا"؟

‎واستطرد "النهارده وزعنا ما يقارب من 50 ألف كمامة، و10 آلاف كيس دواء ناترول لاكتوفرين، و1000 زجاجة الفابونيد، و 1000 واق للوجه، و20 لتر كحول خام".

وأضاف "احنا مكناش غير وسيله نساعد بيها الناس، وانتوا تقدروا تكملوا عشان نعدي الأزمة دي علي خير".

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اشتكى من سحب الأدوية من الصيدليات، وقال خلال مؤتمر صحفي إن "ما يتم إنتاجه حاليا في أسبوع يكفي الاستهلاك من 3 إلى 4 أشهر، ولكن في الوضع الحالي، ينفد في أيام".

ووفق آخر إحصائية رسمية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد المعلن الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.

#حاسبوا_عمرو_راضي بيخزن أدويه هو و #علي_عزلان و بيمثلوا أنهم بيعملوا كده من باب الخير وهما كل الي بيعملوه أنهم بيلموا فلورز و بيكسبوا فلوس و طبعا مش فارق معاهم المرضي الي بيطلع عينهم عشان يلاقوا الدواء و في الغالب مش بيلاقوا الدواء و الحقير بيقلوا اعملوا فلو عشان نوزع الدواء!! pic.twitter.com/PON2jZ7uSH — Zainab🥀 (@Zainab80866014) June 23, 2020

بيخزن ادوية ويعمل مسابقات وبيتاجر بمرض وخوف وذعر الناس!!!

#حاسبوا_عمرو_راضي والاشكال اللي زيه عشان يبقوا عبره pic.twitter.com/kN8LvSVCjw — Amr Medhat (@amr_twit) June 23, 2020

ده شخص تافه بيتاجر بصحة وحياة الناس علشان شوية فولو ولايكس أتمنى نعمل دوشة عن الموضوع لحد ما يتحاسب لأنه بيعمل شىء غير قانوني وهو باختصار شخص مجمع كمية أدوية ناقصة من السوق لاممها بشكل ما وبيحاول يعمل شو وشوية فلوس تعالو نجرب الهاشتاج ده جايز نعمل حاجه #حاسبوا_عمرو_راضي pic.twitter.com/tcA9GfnQAc — Mohamed yehia (@Mohamed19872519) June 23, 2020

عمرو راضي بياخد ٥٠٠٠ جنيه من كل اكونت علشان يزودله الفلورز بتوعه دلوقتي بقى يعمل الجوائز بدل ايفون بقت أدوية محدش لاقيها من مرضى كورونا ولا في الصيدليات ولا مستشفيات وكحول كمان و بكميات! هو الموضوع وصل إن يتاجروا باحتياجات الغلابة والأدوية بتاعة الكورونا؟ #حاسبوا_عمرو_راضي pic.twitter.com/zmDVfs4Da4 — Ahmed Abdallah (@aabdoallah) June 24, 2020