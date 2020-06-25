كورونا.. إصابات قياسية في أمريكا ورئيس دولة يخضع للحجر الصحي

من ناحية أخرى، توقع معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن وفاة 180 ألف أمريكي بفيروس كورونا المستجد بحلول أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ أبريل/ نيسان الماضي، وفقا لبيانات جمعتها شبكة (سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز وجامعة جونز هوبكنز)، إذ تم تسجيل 35 ألفا و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين على الأراضي الأمريكية إلى حوالى 2,4 مليون شخص، في مسار تصاعدي مستمر منذ أيام.

وشهد نحو نصف الولايات الأمريكية الخمسين زيادة في عدد الحالات في الأسبوعين الماضيين، وتقوم بعض هذه الولايات وبينها تكساس وفلوريدا بنشر أرقام يومية عن عدد الإصابات.

وسجلت الولايات المتحدة ما يتراوح بين 35 ألفا و 36 ألف حالة إصابة يوم الثلاثاء، في حين سجلت ولاية فلوريدا أكثر من 5500 إصابة، بينما سجلت كاليفورنيا 7149 إصابة الثلاثاء، مقارنة بـ 4230 إصابة يوم الأحد.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بأكثر من 3ر2 مليون إصابة، وذلك إلى جانب 121 ألفا و700 وفاة.

الصين والهند

وأعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط استمرار تفشي الفيروس في بيجين.

ومن بين الحالات الجديدة التي تم تسجيلها لدى أشخاص داخل البلاد، هناك 13 حالة في العاصمة وحالة في إقليم هوبي المجاور، بحسب أحدث بيانات السلطات الصحية.

كما تم الإبلاغ عن خمس حالات لأشخاص قادمين من الخارج في مقاطعات أخرى، في حين تم تأكيد إجمالي 269 حالة إصابة جديدة بالفيروس في بيجين منذ 11 يونيو/حزيران.

ومنذ ذلك الحين ، اتخذت العاصمة خطوات صارمة لاحتواء تفشي المرض، وأجرت اختبارات جماعية وأغلقت مدارس وأحياء سكنية، وحظرت جميع حالات السفر غير الضرورية.

وفي الهند وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 456 ألفا و183 حالة حتى صباح اليوم الخميس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في الهند بسبب الفيروس بلغت 14476 حالة.. وتعافى 258 ألفا و685 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومرّ نحو 20 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الهند.

عمال صحة يعقمون مركزا مؤقتا للفحص- بيجين 24 يونيو

رئيس في الحجر الصحي

من ناحية أخرى قال التلفزيون السنغالي اليوم الخميس إن الرئيس ماكي سال يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أن هذا الإجراء احترازي إذ إن الاختبارات الأولية التي خضع لها سال للتأكد من إصابته جاءت سلبية.

من ناحية أخرى حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء من أن الجائحة تنتشر بدرجة أكبر في أفريقيا.

وقال في مؤتمر افتراضي عن تطوير لقاح لكوفيد-19، المرض الناتج عن الإصابة بالفيروس، وإتاحته في مختلف أرجاء القارة "أحدث مليون حالة إصابة بكوفيد-19 سُجلت في أسبوع واحد".

وأضاف أنه يجري العمل الآن على أكثر من 220 لقاحا محتملا وحثّ على "توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق".

ودعا رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدول على تأمين إمدادات كافية من اللقاح حتى لا تتعرض أفريقيا للإهمال.

أحد ضحايا فيروس كورونا في الهند-نيودلهي 24 يونيو

البرازيل تتصدر أمريكا اللاتينية

و سجلت البرازيل 1185 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، بينما سجلت المكسيك 947 حالة.

ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد 1185 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 53 ألفا و874… وبلغ إجمالي الإصابات مليونا و192 ألفا و474، بعد تسجيل 42 ألفا و725 إصابة جديدة.

وتتصدر البرازيل قائمة البلدان الأكثر تسجيلًا للوفيات والإصابات في أمريكا اللاتينية.

وارتفعت في المكسيك، حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 24 ألفا و324 بعد تسجيل 947 حالة وفاة جديدة، في حين سجلت 5 آلاف و 437 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 196 ألفا و847.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و533 ألفا، توفي منهم أكثر من 485 ألفا، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و179 ألفا.

البرازيل- أمام مشفى في ريودي جانيرو 23 يونيو