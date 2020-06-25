"صورتك وأنت متقاعس".. أطباء مصر يحرجون رئيس الحكومة بصور من أماكن عملهم

وقال الأطباء الغاضبون إن اتهامهم بالتقاعس جاء ضمن سياسة الدولة للتنصل من واجباتها ومسؤوليتها، سواء كانت في تطبيق الإجراءات الاحترازية أو توفير المستلزمات الوقائية والعلاجية اللازمة بالمستشفيات.
وشارك أطباء على مواقع التواصل صورهم أثناء تبرعهم بالدم والبلازما لمرضى كورونا، بينما اعتبر آخرون أن ما يحدث هو نوع من الكوميديا السوداء، ليدشنوا حملة بعنوان "متقاعسين" على اختلاف مشتقات الكلمة كان من أبرزها "مستشفى أم المتقاعسين"، ساخرين من اتهامات السلطات لهم.
يشار إلى أن الأطباء في مصر يواجهون ضغوطًا عديدة أثناء تأديتهم لمهام وظيفتهم، لتتفاقم الأزمة مع تفشي فيروس كورونا ووفاة أكثر من 100 طبيب، ونقص من المستلزمات الوقائية، وإصابة بعضهم بالفيروس.
ودشن ناشطون شارة بعنوان "شكرًا أطباء مصر أنتم في القلب" في محاولة للتعبير عن تقديرهم للأطباء وجهودهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا، لتلاقي انتشارا كبيرا وتفاعلا من عدد كبير من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقطع مصور، رد عضو مجلس نقابة أطباء مصر، أسامة عبدالحي، على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء، مبينًا، الوضع المأساوي والحقيقي الذي تعيشه الفرق الطبية في مواجهة الوباء.
وقال إن المسحات التي تجرى للأطباء تتأخر نتيجتها لـ10 أيام، في حين خرجت للاعبي الكرة في نفس اليوم، وهو ما يفزع الأطباء خشية انتقال العدوى إلى أسرهم، وضرب المثل بأحد الأطباء الذي توفي والداه بعد انتقال العدوى منه إليهما.
وشدد عضو مجلس النقابة، على ضرورة توفير أدوات حماية الأطباء مؤكدًا عدم توافرها رغم إلحاحهم الشديد في طلبها، وأيضًا صرف تعويض ومعاش آمن ومحترم لأسر الضحايا من الأطباء، ومعاملة مصابي كورونا منهم كـ"إصابات عمل" لحفظ حقوقهم مع توفير أماكن لعزلهم.
شكرا اطباء مصر انتم في القلب ..رحم الله من فادونا بارواحهم الطاهره و اللهم حافظ علي من هم علي قيد الحياه 🙏💚
— Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) June 24, 2020
وأصدرت نقابة أطباء القاهرة بيانًا اليوم، باسم "شهداء ومصابى الأطقم الطبية" موجه إلى رئيس الحكومة، ركزت فيه على بعض الحقائق من بينها:
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=10163733520085335&set=a.10150296724810335
https://twitter.com/HamadaEkram1/status/1275909579461791744?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3291121684253855&set=a.149360465096675
#صورتك_وأنت_متقاعس pic.twitter.com/vyU4WLzGEy
— M҉o҉s҉t҉f҉a҉ E҉l҉f҉a҉d҉l҉ (@mostafa_elfadl) June 25, 2020