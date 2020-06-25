صحفية مؤيدة للسيسي: مرسي كان جاسوسا لأمريكا واسمه الحركي "جاروليم"(فيديو)

وقالت الصحفية سامية زين العابدين إن مرسي قام بتسليم أحد العلماء المصريين للمخابرات الأمريكية فيما عرف بقضية "الكربون الأسود" على حد قولها.

سامية زين العابدين : الإسم الحركي للجاسوس مرسي لدى المخابرات الامريكية ( جاروليم )#صدى_البلد pic.twitter.com/GlPVP08ice — صدى البلد (@baladtv) June 24, 2020

سامية زين العابدين : الإسم الحركي للجاسوس مرسي لدى المخابرات الامريكية ( جاروليم )#صدى_البلد pic.twitter.com/GlPVP08ice — صدى البلد (@baladtv) June 24, 2020

وقال مغردون إن ما قالته سامية هو محض افتراء لا صلة له بالواقع ولا هدف منها سوى تشويه صورة الرئيس الراحل، خاصة بعد شهادة وزير العدل السابق أحمد مكي.

كما سخر عدد من رواد مواقع التواصل من المداخلة قائلين إنها مبنية على سرد قصصي من الصحفية.

لو كان الرئيس الشهيد محمد مرسي عميلا لدى الاستخبارات الأمريكية واسمه "#جاروليم" كما قالت الخرقاء سامية زين العابدين مع المطبلاتي أحمد موسى، لكان عارا على مخابرات مصر بنوعيها الحربية والعامة أن يسمحا لعميل بتولي مقاليد حكم أم الدنيا.. الله يرحمك يا دكتور مرسي ارتحت — محمد علام (@91Allam) June 25, 2020

انت عندي سؤال بس الاخوان مشيوا من ٦ سنين و مرسي مات و كلهم في السجون و المعتقلات ليه احمد موسي لحد انهارده بيزيع مشاهد الاخوان علي الشاشه و لسه نغمه الاخوان شغاله!ما نبدأ نتكلم في مواضيع هادفه بقي شويه ؟ جيب الانجازات بس الكباري المشاريع اي حاجه اعرضها غير موضوع الاخوان #السيسي — AحMيD OسّAمA (@Ahmed_Osama_y) June 24, 2020