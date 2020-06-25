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سياسة|مصر

صحفية مؤيدة للسيسي: مرسي كان جاسوسا لأمريكا واسمه الحركي "جاروليم"(فيديو)

الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
25/6/2020

وقالت الصحفية سامية زين العابدين إن مرسي قام بتسليم أحد العلماء المصريين للمخابرات الأمريكية فيما عرف بقضية "الكربون الأسود" على حد قولها.

وقال مغردون إن ما قالته سامية هو محض افتراء لا صلة له بالواقع ولا هدف منها سوى تشويه صورة الرئيس الراحل، خاصة بعد شهادة وزير العدل السابق أحمد مكي.

كما سخر عدد من رواد مواقع التواصل من المداخلة قائلين إنها مبنية على سرد قصصي من الصحفية.

 

المصدر : خدمة سند
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