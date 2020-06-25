دبّر مكيدة أخلاقية لتطليق زوجته فوقعت الجريمة المروعة (فيديو)

ووقعت تفاصيل الجريمة المروعة في قرية ميت عنتر التابعة لمحافظة الدقهلية شمال القاهرة، وضجت مواقع التواصل غضبا فور انتشار تفاصيل قتل واغتصاب الزوجة وهي طالبة جامعية تدعى إيمان عادل (21 عامًا).
ووفق وسائل إعلام مصرية، بدأت القصة عندما تلقت الشرطة بلاغًا يفيد بعثور شخص على زوجته مقتولة داخل شقتهما، وتبيّن من التحقيقات وجود آثار خنق حول عنقها.
ثم بدأت خيوط الجريمة تتكشف، بعدما أثبتت التحريات تخطيط زوج القتيلة للجريمة، لرغبته في التخلص منها دون خسائر مادية، لأجل الزواج بأخرى، ففكر بتلفيق قضية أخلاقية لها.
قتلها ثم اغتصب جثتها بالاتفاق مع زوجها.. قضية تهز الرأي العام في #مصر#إعدام_حسين #إيمان_عادل #حق_إيمان_عادل pic.twitter.com/blxVH89TuX
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 25, 2020
ونقلت صحف مصرية أن الزوج طلب في البداية من والده تطليق زوجته، إلا أن الأخير رفض، قائلا إنها فتاة محترمة ومتدينة وأسرتها طيبة، واتهمه بأنه ليس على قدر المسؤولية.
أما والد الضحية فقال متحسرًا، إنهم لم يكونوا ليتوقعوا على الإطلاق أن يكون لزوج ابنتهم يد في مقتلها، مؤكدًا أن الله حماها بفضح مكيدة زوجها لتثبت براءتها بعد وفاتها.
فعلو الهشتااج #اعدام_حسين#اعدام_احمدرضا#حق_ايمان_عادل_لازم_يرجع pic.twitter.com/uUePBm9afo
— حسن عبدالغني (@Hasanabosalman) June 23, 2020
وقام الزوج ويدعى حسين، بتحريض عامل لديه يدعى أحمد، على اغتصاب زوجته، لإثبات علاقة غير شرعية تجمعهما ومن ثم ادعاء الزوج كشفه خيانتها ليقوم بتطليقها دفاعا عن الشرف، ومن ثم إبراء ذمته من حقوقها المالية والقانونية، وكذلك ليتخلص من ضغوط أسرته.
إلا أن إيمان أفشلت الخطة، حيث دافعت عن نفسها وقاومت وصرخت، فما كان من العامل إلا أن كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة أمام أعين طفلها البالغ من العمر 9 أشهر فقط. ليس ذلك فحسب بل اعتدى عليها جنسيًا بعدما قتلها.
وبفحص كاميرات المراقبة لاحظت الشرطة أن شخصًا يرتدي النقاب صعد إلى مسكن القتيلة، ثم خرج بعد فترة، اتضح بعد ذلك أنه يعمل بمحل ملابس يمتلكه زوجها.
وتبين من تحقيقات النيابة أن العامل تسلم من الزوج نسخة من مفتاح بوابة العقار، كما ترك الزوج مفتاح المسكن في بابه يوم الواقعة، ليسهل على العامل مهمته.
وفجرت الجريمة غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بتعليقات تطلب القصاص لإيمان.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عددا من الوسوم التي طالبت بإعدام القتلة.
#اعدام_حسين #حق_إيمان_عادل_لازم_يرجع
ازاي في بشر كده في الدنيا !!!!!! pic.twitter.com/pJ57ZUsnzX
— Yahia مصر أم الدنيا (@Goldegypt) June 23, 2020
صلاة الجنازة علي ايمان الزوجة القتيلة ، بعد تدبير زوجها لقتلها
وحنا كمان معكم #اعدام_احمدرضا #اعدام_حسين #حق_ايمان_عادل pic.twitter.com/JTSsdzSdpL
— خليل بن سعد💙 (@2020_khalil) June 23, 2020
https://twitter.com/cryforhellpp/status/1275597137833799680?ref_src=twsrc%5Etfw
ضحية جديدة في مجتمعنا
ايمان عادل من الدقهلية في مصر 21 سنه طالبة بالفرقة الثالثة كلية العلوم وأم لطفل رضيع 8 شهور..
زوج ايمان "حسين" صاحب محل ملابس، قرر انه يتجوز على مراته ولما اهله رفضوا قرر انه يعملها فضيحة عشان يعرف يسيبها وميكونش ليها اي حقوق، pic.twitter.com/Yo61FGXsSx pic.twitter.com/S2zKKHWLGP
— ⚘ نهي الشربيني⚘ 🥀Noha Elsherbeny🥀 (@NohaElsherbeny1) June 24, 2020
لاحول ولاقوة الا بالله
احنا وصلنا لكدا ايه اللي فاضل ثاني اللهم أجرنا منها يارب رحمتك
زوج يحرض علي اغتصاب وقتل زوجته امام رضيعها #اعدام_حسين #حق_إيمان_عادل_لازم_يرجع pic.twitter.com/butwYBO4ua
— Nona yasso yasso (@Nonayassoyasso1) June 23, 2020