تركيا تفند مزاعم بولتون بشأن العلاقة بين أردوغان وترمب

ووصفت أنقرة كتاب (من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض) بأنه "مضلل وأحادي الجانب ومخادع"، وأن نوايا شخصية وراء كثير مما ورد فيه.

وغرّد مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أمس الأربعاء، بالإنجليزية مفندًا مزاعم بولتون، وقال إن الكتاب "يتضمن تقديمات مضللة وأحادية ومتلاعبة عن محادثات رئيسنا أردوغان مع ترمب".

وأضاف ألتون: "من الواضح أن الأوصاف الخاطئة والأكاذيب مدفوعة باعتبارات سياسية داخلية فضلًا عن مكاسب شخصية".

وفي تغريدة أخرى، قال ألتون "بذل أردوغان وترمب جهودًا كبيرة لإصلاح العلاقات التركية الأمريكية، والحفاظ عليها رغم الخلافات العميقة، ورغم بعض الأصوات العدائية تجاه تركيا في واشنطن".

ووصف ألتون ما أورده مستشار الأمن القومي السابق في كتابه بأنه "أمر بغيض"، مضيفًا "بغيض أن يحاول مسؤولون سابقون رفيعو المستوى استغلال المحادثات الدبلوماسية الجادة والجهود الصادقة لحل القضايا العالقة بين الحلفاء لدعم أجنداتهم السياسية المحلية".

President Erdogan has worked with several US presidents in his tenures as our Prime Minister and President. He has always been straightforward with them and said the same things privately and publicly. Fair and objective analysts attest to this fact. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 24, 2020

These issues between the US and Turkey have been lingering since the Obama administration. In fact, President Trump has done a lot more listening to a key NATO ally than some of the previous administrations. We have seen it only natural for him to do so. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 24, 2020

وأكّد ألتون أن بلاده لا تزال واثقة من أن العلاقات التركية الأمريكية "ستنجو من هذه الجهود (المعاكسة) بل وستزدهر في النهاية، وسيواصل الرئيس أردوغان محادثاته الصريحة والصادقة والمباشرة مع ترمب".

We are confident that the US-Turkey relationship will survive such efforts and even thrive at the end. President Erdogan will continue his frank, honest, and straightforward conversations with the US President Donald Trump. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 24, 2020

وقال بولتون، في كتابه، إن الرئيس الأمريكي يميل إلى تقديم "خدمات شخصية للديكتاتوريين الذين يروقون له"، مدعيا أن ترمب أخبر أردوغان "أنه سيهتم بالأمور"، وذلك بسبب تحقيقات يجريها مدعون في نيويورك بشأن بنك تركي.

وذكر بولتون في كتابه أن ترمب كان منفتحا حين ذكر أردوغان تحقيقا جنائيا أمريكيا بحق أحد أكبر البنوك التركية بدعوى انتهاكه العقوبات الأمريكية على إيران.

وأشار بولتون إلى أن ترمب أوضح أن المدعين العامين في نيويورك الذين يتولون القضايا يمكن استبدالهم.

وتختلف تركيا والولايات المتحدة، الحلفيان في حلف شمال الأطلسي(الناتو)، حول مجموعة من القضايا الرئيسية، من دعم واشنطن لقوات كردية في سوريا إلى دعوات أنقرة المتكررة لواشنطن لتسليمها الداعية فتح الله غولن، والمقيم في الولايات المتحدة، إذ تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب فاشل ضد أردوغان في تموز/يوليو 2016.

ومع ذلك، أبقى الرئيسان قنوات الحوار مفتوحة، وكثيرًا ما تحدث الرئيس التركي بشكل إيجابي عن نظيره الأمريكي.

وصدر كتاب بولتون، الثلاثاء الماضي، بعد فشل إدارة ترمب في استصدار إنذار قضائي مؤقت وأمر قضائي أولي ضد نشر الكتاب.

ورفض القاضي الأمريكي رويس لامبرث، السبت الماضي، طلبًا من إدارة ترمب بإصدار أمر بمنع نشر كتاب بولتون، وقال لامبرث "في حين أن سلوك بولتون المنفرد يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي؛ فإن الحكومة لم تثبت أن الإنذار القضائي هو العلاج المناسب".

وادعى بولتون أن ترمب طلب مساعدة الصين للفوز بإعادة انتخابه، وأن ترمب ارتكب "تجاوزات مشابهة لملف أوكرانيا" عبر توظيف السياسة الخارجية لخدمة مصالحه الشخصية، فضلًا عن عدد من النقاط المثيرة للجدل، والتي تعدها إدارة ترمب معلومات سرية تهدد الأمن القومي.

