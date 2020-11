تركيا بدلا من الصين.. سيناتور أمريكي يدعم اتفاقية تجارة حرة بين واشنطن وأنقرة

وقال السناتور الجمهوري المقرب من الرئيس الأمريكي، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال التركي-الأمريكي "ينبغي أن نحل هذه المشاكل، إذ إنه يبدو من الصعب الوصول إلى النقطة المطلوبة في العلاقات التركية الأمريكية ما لم تُحل هذه المشاكل".

وشارك في الندوة التي أدارها السيناتور الأمريكي السابق ديفيد فيتر، رئيس العلاقات الاقتصادية الخارجية نائل أولباق، ورئيس مجلس الأعمال التركي-الأمريكي علي يالجين داغ، وبحثوا القضايا الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة.

وفي معرض حديثه عن العلاقات التركية الأمريكية، شدد غراهام على أن "إبرام اتفاقية التجارة الحرة سيغير العلاقات بين البلدين نحو الأفضل، مشيرا إلى أن ملفات منظومة الدفاع الروسي الصاروخية "إس-400″، ومقاتلات "إف-35″ والملف السوري تقف أكبر عائق أمام تحقيق ذلك".

وشدد على ضرورة حل الخلافات بين البلدين، موضحا لصعوبة الوصول إلى نقطة مطلوبة في العلاقات بين البلدين ما لم يتم حل هذه المشاكل.

وقال السيناتور الأمريكي "نحن مضطرون لإيجاد حل دائم في سوريا، فلا نريد أن تدار دمشق من قبل إيران".

ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ترغب في إرساء قواعد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، لكن "كما قلت ينبغي أولا حل تلك المشاكل".

وفي شأن آخر قال غراهام "نحن نقدر المخاوف التركية من وجود القوى المدعومة من روسيا في ليبيا، وأنا أيضا أشعر بقلق في هذا الصدد".

