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سياسة|سوريا

بعد 9 سنوات في سجون النظام السوري.. لحظات مؤثرة للقاء معتقل بأهله (فيديو)

لحظة لقاء الشاب السوري بأبيه بعد 9 سنوات من الاعتقال
لحظة لقاء الشاب السوري بأبيه بعد 9 سنوات من الاعتقال
25/6/2020

وكان الشاب "ماهر" قد خرج من سجون النظام السوري في شهر أبريل/نيسان الماضي، وبادر الفريق التطوعي إلى البحث عن عائلته وتسهيل لقائه بهم.

ووثق فريق "ماكينة الساروت" التطوعي لحظات اللقاء المؤثرة بين المعتقل وأبيه وأولاده الذين كبروا وهو بعيدا عنهم بمقطع فيديو بثه الفريق على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

 

و"ماكينة الساروت" هي مبادرة إنسانية أطلقها الشاب السوري "محمد حمزة" وسماها باسم منشد الثورة السورية وأحد أبرز وجوهها "عبد الباسط الساروت" بعد وفاته بأيام في العام الماضي.

وخصص حمزة أرباح محله التجاري في مدينة غلزنكيرشن الألمانية، لبيع المشروبات الساخنة، لإنقاذ العائلات النازحة والمهجرة في مناطق عديدة من الشمال السوري، والتي تشهد أوضاعاً إنسانية صعبة وحركة نزوح غير مسبوقة جراء استهداف قوات النظام السوري والقوات الحليفة له.

وكان حمزة، هو من مواليد مدينة حلب 1989 قد نال شهادة المعهد الفندقي وعمل مساعدَ شيف في العديد من فنادق حلب لمدة 12 عاماً. وبعد الهجمة الشرسة للنظام على المدينة اضطر للجوء إلى تركيا عام 2013، وأمضى فيها سنتين قبل أن ينتقل إلى ألمانيا، وهناك التحق بكورس للغة الألمانية، وعمل في مجال التجارة وافتتح محلاً لتجارة الهواتف الذكية والإلكترونيات في مدينة غلزنكيرشن.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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