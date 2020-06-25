الجيش التركي يواصل تفكيك الألغام التي خلفتها قوات حفتر في ليبيا (فيديو)

وتعمل فرق متخصصة تابعة للقوات المسلحة التركية على إزالة ألغام في طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى، وذلك بدعوة رسمية من حكومة الوفاق الوطني.

وأفادت الأناضول أن خبراء المتفجرات يواصلون إبطال مفعول الألغام التي زرعتها قوات حفتر بجوار طريق يستخدمه المدنيون بكثافة في منطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس.

وقال الخبراء الأتراك، الأربعاء إنهم أبطلوا مفعول ألغام كانت مزروعة بجانب شجرة قرب طريق للمشاة، ونقلوها إلى منطقة آمنة قبل أن يدمروها.

وقال المركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب، في وقت سابق، إن عدد ضحايا الألغام المزروعة جنوبي طرابلس بلغ 110 أشخاص، بين قتيل وجريح، بينهم مدنيون وعسكريون من فرق نزع الألغام الليبية.

#عملية_بركان_الغضب: فيديو يُظهر جانباً من عمليات فريق الخبراء من القوات المسلحة التركية الذي يُواصل تفكيك الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر الارهابية في منازل المدنيين تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم الامني بين ليبيا و تركيا الموقعة في نوفمبر الماضي pic.twitter.com/UBxk1cUSWD — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 23, 2020

نزع المواد المتفجرة

وقال خبراء تفكيك الألغام والمواد المتفجرة في الجيش الليبي، في تصريحات للصحافة المحلية والدولية، إنه "تم العثور على أنواع مختلفة من الكمائن المتفجرة، التي يمكن أن تستهدف الدبابات والمدرعات والأفراد.

وأوضحوا أن "من بين الألغام والكمائن المتفجرة ما يمكن تفجيره عبر أجهزة التحكم من بُعد، وعثر على معظمها في منطقتي صلاح الدين وعين زارة، جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة في وقت سابق، إن سبعة أشخاص، قتلوا وأصيب عشرة في انفجار ألغام جنوب طرابلس.

وأضاف أن "المنطقة، تنتشر فيها ألغام أفراد مزروعة بشكل كثيف، إلى جانب مخلفات المعارك بكميات ضخمة"، وقال إن المشكلة أيضا تكمن في الألغام التي زرعت داخل المنازل، مما يعرض المدنيين أثناء عودتهم لتفقد منازلهم لخطر الموت.

#عملية_بركان_الغضب: فيديو يُظهر عدد من الالغام الروسية فككها و جمعها ابطال الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي زرعتها ميليشيات حفتر الارهابية في منازل المواطنين جنوب طرابلس قبل هروبهم منها #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/eBFtDVDMhG — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 23, 2020

زرع الألغام

وعقب استعادة قوات الوفاق لقاعدة الوطية الجوية في 18 مايو/ أيار الحالي، شهدت المناطق الجنوبية من طرابلس هروبا لمرتزقة شركة فاغنر الروسية وافراد من قوات حفتر نحو مدينتي ترهونة وبني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس).

وخلال هروبها، قامت قوات حفتر بوضع الكمائن المتفجرة وزراعة الألغام في المناطق السكنية التي كانوا يحتلونها.

وفي الآونة الأخيرة، حققت قوات حكومة الوفاق الوطني انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

#عملية_بركان_الغضب: صور تُظهر عدد من الالغام فككها و جمعها ابطال الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي زرعتها ميليشيات حفتر الارهابية في منازل المواطنين جنوب طرابلس قبل هروبهم منها #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/g6KxSPJiSw — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 22, 2020

وتنازع قوات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوربية، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، في الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

وأدانت الأمم المتحدة زرع العبوات الناسفة والألغام جنوب طرابلس، مؤكدة دعمها للسلطات المحلية في عملية إزالتها.