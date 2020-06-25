البث الحي
سياسة

اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا حتى الآن 34644 وفاة من بين 239,410 إصابات
سجلت إيطاليا حتى الآن 34644 وفاة من بين 239,410 إصابات
25/6/2020

وقالت جريدة "ريستو ديل كاردينو" اليومية إنه تم تسجيل 46 إصابة، 44 منها لا تظهر عليها أعراض، في صفوف عمال المستودع التابع لشركة "بارتوليني"، يوجد بين المصابين سائقان، وقد أغلق المستودع.  

ودفعت إيطاليا، أول بلد تضرر بشدة خارج الصين، كلفة باهظة جراء الفيروس، إذ سجلت حتى الآن 34644 وفاة من بين 239,410 إصابات، وفق أرقام السلطات الصحية.

ويبدو الوباء اليوم تحت السيطرة، مع تسجيل بين 18 و30 وفاة يومية بداية هذا الأسبوع، وتراجع عدد الإصابات.   

ومع ذلك، ظهرت بؤرتان للعدوى في روما قبل أسبوعين، كما دعت السلطات الصحية إلى "الحيطة" بعد ظهور "إشارات تحذيرية" في وقت "لا يزال انتشار الفيروس مهما".

ونشر باحثون إيطاليون مقالا الأربعاء أكدوا فيه أن الطوارئ جراء كوفيد-19 "انتهت"، ما أثار ردود فعل قوية في البلاد مع خشية كثيرين من حدوث موجة وبائية ثانية.

ومر نحو 20 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين