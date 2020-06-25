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سياسة|تركيا

إسطنبول تشتري لوحة أصلية لـ"محمد الفاتح" بـ950 ألف دولار (صور)

اللوحة واحدة من ثلاث لوحات أصلية رسمت للسلطان محمد الفاتح
اللوحة واحدة من ثلاث لوحات أصلية رسمت للسلطان محمد الفاتح
25/6/2020

وأوضحت البلدية في بيان، الخميس، أنها تمكنت من شراء إحدى اللوحات الثلاث الأصلية للسلطان محمد الفاتح، من خلال مزاد علني.

وحضر المزاد الذي استضافته قاعة "كريستي" الشهيرة بلندن، محمد أل قنالقا، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بلدية إسطنبول كممثل عنها.

ويُعتقد أن اللوحة المذكورة تم الحصول عليها من ورشة الرسام الإيطالي جنتيل بيلين (1429-1507)، وأنها رُسمت من قبل بيلين نفسه أو أحد تلامذته في عام 1480.

وتعود أهمية اللوحة إلى أنها واحدة من ثلاث لوحات أصلية رسمت للسلطان محمد الفاتح.
وأعلن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو أن بلديته اشترت اللوحة وستعيدها إلى تركيا قريباً.

وقالت سارة بلومبلي، المسؤولة عن الأعمال الفنية الإسلامية والهندوسية في قاعة كريستي للمزايدة، إن الصورة فيها شخص آخر مجهول الهوية بجانب السلطان، ويقال إنه "أحد أبنائه الثلاثة، لكن فارق العمر بينهما يبدو قليلًا ولذلك لسنا واثقين من هويته"، حسبما نقلت عنها قناة TRT التركية.

والسلطان محمد الفاتح (1432 – 1481م)، هو سابع سلاطين الدولة العثمانية، وشهد عهده فتوحات كبيرة، أبرزها فتح القسطنطينية، عام 1453م.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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