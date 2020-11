أمريكا: ترمب يتهم زعيما أسود بالخيانة والتحريض (فيديو)

ويأتي تعليق ترمب بعدما تلقى أحد زعماء حركة "حياة السود مهمة"، ويدعى هوك نيوصم، سؤالا عن أعمال الشغب، وذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وأشار نيوصم إلى أن الاحتجاجات التي وقعت مؤخرا أثارت جدلا سياسيا صادقا بشأن إصلاح جهاز الشرطة، وإلقاء القبض على عدد من ضباط الشرطة التي يتردد أنهم يسيئون استخدام سلطاتهم، غير أنه رفض التنديد بأعمال الشغب.

On Fox tonight, BLM leader, Hawk Newsome said, and I quote, "I just want black liberation and black sovereignty… BY ANY MEANS NECESSARY." Hmmm, wonder what that means 🤔 pic.twitter.com/9Xjc1GqUAs — President Elect Wilson… Michelle Wilson (@trains1378) June 25, 2020

وعلَّق نيوصم: "أقول إذا لم تعطنا هذه الدولة ما نريد، فسنسقط هذا النظام ونستبدله، ربما اتحدث بشكل مجازي أو حرفي. إنها مسألة تعتمد على التفسير".

ورد ترمب في تغريدة عبر تويتر قائلًا: "هذا خيانة، وتحريض، وتمرد".

Black Lives Matter leader states, “If U.S. doesn’t give us what we want, then we will burn down this system and replace it”. This is Treason, Sedition, Insurrection! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2020

Black Lives Matter leader Hawk Newsome said those words out of genuine frustration and anger over generations of African American enslavement, abuse, exploitation, and murder. That’s not Treason, Sedition, Insurrection! That’s freedom of expression under the First Amendment. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) June 25, 2020

وأعقبها بتغريدة أخرى، قال فيها إن الأمر "يتعلق بالقانون والنظام" وهي جملة طالما استخدمها ترمب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2020

وكان نواب ديمقراطيون قد اعترضوا على مشروع قانون أعده نواب جمهوريون بشأن إصلاح جهاز الشرطة في مجلس الشيوخ، قائلين إنه ضعيف للغاية، وإنهم يعتزمون طرح مشروع قانون أمام مجلس النواب في وقت لاحق، اليوم الخميس.

غير أنه في ظل الخلافات بين الجانبين، لا توجد فرصة للموافقة على أي إصلاح من خلال الكونغرس، مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وارتفعت وتيرة الغضب بين الأمريكيين السود والشرطة عقب مقتل جورج فلويد (46 عامًا) تحت ركبة الضابط الأبيض ديريك شوفين، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

ووجهت إلى شوفين تهمة القتل الخطأ، وتحت ضغط الشارع تحول الاتهام إلى القتل المباشر لفلويد، وتزامن ذلك مع غليان في الشارع أعقبه صدام مباشر مع الحشود.

وانتقلت حمى الاحتجاجات ضد العنصرية إلى عواصم عالمية، وأتلف المحتجون تماثيل لعدد من الشخصيات المعروفة بتاريخٍ عنصري وتمييز على أساس اللون.

