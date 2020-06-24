البث الحي
سياسة

وزير الخارجية الإيطالي في ليبيا مع توالي هزائم حفتر

السراج (يمين) مستقبلا دي مايو (يسار)
السراج (يمين) مستقبلا دي مايو (يسار)
24/6/2020

وأكد رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أهمية العودة للمسار السياسي ورفض "التدخلات الخارجية السلبية" في الشأن الليبي.

وقال بيان صدر عن مكتب السراج إن الجانبين الليبي والإيطالي شددا على "أهمية العودة للمسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي".

وأشار البيان إلى "تطرق الاجتماع إلى عملية ايريني الأوربية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا"، مضيفاً أن السراج جدد التأكيد على "ضرورة أن تكون العملية شاملة متكاملة برا وجوا وبحرا".

وذكر البيان أن الاجتماع تناول "إغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم".

وأضاف أن الطرفين بحثا "ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة".

وأكد دي مايو عند عودته إلى روما أن "إيطاليا ستضمن أن تكون عملية إيريني متوازنة جغرافيا وتعمل على نحو فعال".

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أن ليبيا "أولويتنا في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مقربة من الوزير الإيطالي قولها إن روما لا يمكن "أن تسمح بتقسيم في البلاد. ولذلك ذهبنا أولاً إلى أنقرة".

وزار وزير الخارجية الإيطالي تركيا في 19 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تعود آخر زيارة له إلى ليبيا إلى يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتأتي زيارة دي مايو بينما حققت حكومة الوفاق، التي تعترف بها الأمم المتحدة، انتصارات عسكرية على حساب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأخيرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس ومدينة ترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات بالجبل الغربي.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي